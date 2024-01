Tottenham : l’étonnant retour en forme de Richarlison

Recruté à l’été 2022 par Tottenham en provenance d’Everton contre un chèque de 58 millions d’euros, Richarlison devait passer un cap avec les Spurs. Sortant d’une belle saison où il avait participé au maintien des Toffees en Premier League, l’attaquant brésilien a connu finalement des moments très compliqués. Remplaçant d’Harry Kane et Heug-min son, parfois utilisé comme ailier ou milieu offensif, il a dû attendre la 34e journée de Premier League et le 30 avril pour enfin débloquer son compteur en championnat. Disputant 35 matches pour 3 buts et 4 offrandes, le natif de Nova Venécia avait loupé son premier exercice dans le Nord de Londres.

Pas forcément adapté au style de jeu d’Antonio Conte la saison dernière, il espérait revivre avec le nouvel entraîneur Ange Postecoglou cet été. D’ailleurs, il le confiait en début de saison, lui qui avait dû passer par un stade compliqué psychologiquement : «j’ai traversé une période mouvementée au cours des cinq derniers mois en dehors du terrain. Maintenant, tout va bien à la maison. Les gens qui ne s’intéressaient qu’à mon argent m’ont quitté. Maintenant, les choses vont commencer à bien se dérouler, je suis sûr que je ferai un bon parcours à Tottenham et que les choses se reproduiront. Je vais retourner en Angleterre, chercher une aide psychologique, auprès d’un psychologue, pour travailler sur mon mental. Je crois que je serai à la prochaine convocation du Brésil, je travaillerai pour cela. Il s’agit de réaliser une bonne séquence à Tottenham, cette semaine je vais m’asseoir et leur parler, j’ai besoin d’une bonne séquence, de prendre le rythme du match et d’arriver bien ici.»

Richarlison enfin décisif

Néanmoins, cela ne s’est pas déroulé comme prévu. Si Ange Postecoglou a su redynamiser rapidement Tottenham, cela n’a pas forcément été le cas pour Richarlison. Avec seulement 2 buts et 3 offrandes sur ses 13 premiers matches disputés avec les Spurs, le joueur de 26 ans a perdu progressivement sa place de titulaire. Pourtant, son coach n’a jamais douté de lui et voulait l’aider à retrouver son niveau. «Quels que soient les besoins de Richarlison, nous l’aiderons à atteindre l’espace qu’il souhaite atteindre. Il l’a dit car il était très ému après le match (après une victoire 2-1 contre Sheffield où il avait marqué ndlr) et nous lui apporterons le soutien dont il a besoin, mais nous le faisons pour tous les joueurs. Personne n’a une vie parfaite» expliquait le technicien australien en septembre dernier. Tottenham faisant face à des vagues de blessures, Richarlison en a profité pour enfin enchaîner les prestations intéressantes. Auteur d’un doublé contre Newcastle (4-1), il a ensuite marqué contre Nottingham Forest (2-0), Everton (2-1) et Bournemouth (3-1) participant au retour en forme des Spurs. Avec 5 buts inscrits sur les cinq derniers matches de championnat, il a permis à Tottenham de retrouver la cinquième place à six longueurs du leader Liverpool et une unité de Manchester City (3e) et Arsenal (4e).

«Il a eu un impact fantastique en Premier League avec Everton, il est venu ici et à chaque fois qu’il y a un gros transfert, les attentes augmentent, vous allez dans un club où vous êtes en compétition pour les honneurs et toutes ces sortes de choses sont les défis que vous devez surmonter lorsque vous arrivez dans un grand club. Cela, ajouté aux revers physiques qu’il a subis, en tant qu’attaquant, il n’y a généralement qu’une seule chose par laquelle les gens vous mesurent, ce sont les buts et tout ce genre de facteurs, mais cela dépend de lui maintenant. Comme je l’ai dit, nous essayons de lui donner cette confiance, et il a montré la semaine dernière qu’il peut être une réelle menace à ce niveau avec et sans le ballon. Il ne manquera pas d’opportunités ici et c’est à lui de les saisir et d’amener son football au sommet. Le genre de niveau que nous pensons qu’il peut atteindre», expliquait d’ailleurs Ange Postecoglou à son sujet après la victoire 4-1 contre Newcastle. Déjà deux fois plus décisif que l’an dernier à mi-saison, Richarlison est dans une phase très positive avec les Spurs. Le plus dur désormais sera de le confirmer dans la durée avec Tottenham.