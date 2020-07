Inter : Manchester United réfléchit à un échange Perisic-Sanchez

Prêté pour la saison 2019-2020 au Bayern Munich, Ivan Perisic ne restera pas en Bavière une saison de plus. Auteur de 31 apparitions toutes compétitions confondues (6 buts, 10 caviars), l'ailier de 31 ans va revenir à l'Inter fin août, après la Ligue des Champions. Mais il pourrait rapidement découvrir une autre destination.

Selon nos informations, Manchester United souhaite en effet s'attacher les services du vice-champion du Monde croate (88 sélections, 26 buts). Et pour ce faire, les Red Devils ont une idée. Les dirigeants mancuniens ont en effet débuté les discussions avec les hommes forts nerazzurri et ont proposé un échange avec un certain Alexis Sanchez, auteur d'un prêt intéressant cette saison en Lombardie (26 matches, 3 buts, 8 passes décisives). Reste désormais à savoir ce qu'en pensent les Intéristes, eux qui voulaient récemment prolonger le prêt du Chilien...