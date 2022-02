OM : les étranges explications de Jorge Sampaoli

La suite après cette publicité

Ce mardi soir, une fois n'est pas coutume, l'Olympique de Marseille jouait en Ligue 1. Les Phocéens se sont déplacés entre Rhône et Saône pour affronter l'OL en match reprogrammé suite aux incidents du match initial. Lorsque l'OM a ouvert la marque, à la 10e minute, sur un corner de Payet et grâce à une tête de Guendouzi, on pensait que la confrontation allait être un long fleuve tranquille.

Que nenni. Si la première période a été globalement maitrisée défensivement et que les joueurs de Peter Bosz n'étaient pas franchement dangereux, en seconde période, l'OM a complètement oublié de jouer au football, laissant les Lyonnais évoluer plus haut et donc prendre confiance. Finalement, les Marseillais se sont inclinés deux buts à un et ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Inutile donc de dire que le discours de Jorge Sampaoli allait être scruté.

« Oui, on a arrêté de jouer en seconde période »

« Oui on a arrêté de jouer en deuxième mi-temps on s'est contenté de notre avantage, on l'a payé. On a laissé Lyon jouer plus haut, monter et obtenir ce résultat. Quand on a une équipe bâtie pour attaquer, pour jouer, et qu'on ne joue pas, c'est difficile. Je crois que je l'ai dit, on n'a pas eu le contrôle, on a défendu sans ballon ça a été dur pour nous. Il faut se préparer pour vendredi, il faut travailler et renouer avec la victoire », a-t-il commencé à expliquer. Il a ensuite souligné le changement tactique lyonnais, l'entrée en jeu de Moussa Dembélé et aussi expliqué qu'il lui fallait du temps pour analyser ce résultat.

« Peut-être que des arguments sont dus à une analyse légère. On peut avoir plusieurs raisonnements pour expliquer un résultat. Nous avions aussi beaucoup d'absents. Le choix du même onze est dicté par ça. J'essaye de mettre les meilleurs. On va voir sur qui on peut compter pour le prochain match. Parfois il y a des analyses profondes d'autres superficielles. Je ne tire pas de diagnostic à chaud. J'ai besoin de plus de réflexion. On peut se demander pourquoi on a joué plus bas, c'est l'entrée de Dembélé ? Est-ce que c'est Lyon qui a joué différemment ? Il y a mille théories. J'ai besoin de temps pour une analyse plus réfléchie. C'est vrai que Lyon a fait ce changement tactique ils ont gagné davantage de duels, ils ont pris le contrôle avec le ballon et nous, sans, c'est plus difficile. Quand on laisse de l'espace avec des joueurs de qualités, on peut prendre des buts sur des actions isolées. On a eu aussi des actions, si on avait été à 2-0, on aurait eu un autre discours. Mon analyse c'est qu'au-delà du changement tactique de Lyon qu'il faut reconnaitre. C'est surtout la défaillance de notre équipe en deuxième mi-temps qui n'a pas su garder le contrôle comme en première », a-t-il conclu sur le sujet.

Avec le retour des qualifiés (ceux qui ne l'étaient pas pour ce match), on va voir comment l'OM va se relever. Le club marseillais n'a que quelques jours puisqu'ils reçoivent Angers ce vendredi. Mais, ce mardi soir, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes et ne frappent pas un grand coup en récupérant, seuls, la seconde place de Ligue 1...