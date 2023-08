Louis Carnot va signer à Nancy

Mis à l’essai par l’ASNL depuis quelques jours, Louis Carnot devrait s’engager avec Nancy très rapidement. Le fils de l’ancien milieu de terrain de l’En Avant Guingamp Stéphane Carnot a convaincu Benoit Pedretti de lui donner sa chance.

Âgé de 22 ans, ce milieu de terrain très technique, ancien international tricolore U16 et U18, avait débuté très jeune en L1 avec l’EAG mais n’avait jamais réussi à convaincre les différents entraîneurs dans le club de son illustre père de lui donner sa chance totalisant une vingtaine de matches pros essentiellement en Ligue 2 (un but marqué… face à Nancy en octobre 2021). Sans club durant six mois, il avait débarqué dans la réserve du LOSC, disputant 13 matches de National 3.