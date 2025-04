Real Madrid-Arsenal : 9 joueurs menacés de suspension contre le PSG !

Le PSG attend de pied ferme son futur adversaire pour la demi-finale de Ligue des Champions. Ça sera soit Arsenal, vainqueur 3-0 à l’aller, soit le Real Madrid, dans l’obligation de réaliser un exploit monumental ce soir au Santiago-Bernabéu durant ce quart de finale retour.

La suite après cette publicité

Face à un tel enjeu, il risque d’y avoir de la tension sur le terrain mais pas moins de neuf joueurs sont sous la menace d’une suspension. En cas de carton jaune, et de qualification bien sûr, Vinicius, Endrick, Modric, Rüdiger et Lucas Vazquez seront suspendus pour la demi-finale aller. Partey, Martinelli, Rice et Timber devront également faire attention du côté d’Arsenal.