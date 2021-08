Séville FC : l'avenir de Jules Koundé est enfin réglé

La suite après cette publicité

Ce fut l'un des feuilletons de l'été, en Espagne comme en Angleterre. Après une nouvelle saison pleine à Séville et une première participation à une compétition internationale avec les Bleus, Jules Koundé faisait partie des joueurs les plus convoité du marché. Et Chelsea souhaitait enrôler le Tricolore, étant même prêt à offrir un joli chèque aux Andalous.

Certains médias évoquaient pourtant un accord entre le club de Liga et le champion d'Europe, pour un montant environnant les 55 millions d'euros. L'absence de Koundé du groupe sévillan pour affronter Elche ce week-end a aussi été perçue comme un signe fort d'un probable départ d'ici mardi soir. Mais comme l'indique AS en ce début de semaine, il n'en est rien.

Séville ne négocie pas

Le média précise que Monchi et ses équipes sont très claires : 80 millions d'euros ou rien. Soit la clause libératoire du joueur, et un montant tout de même bien supérieur à ce qu'est prêt à offrir Chelsea pour l'instant. Le journal ibérique précise d'ailleurs que depuis la semaine dernière et cette réponse négative, l'écurie de Premier League n'est plus revenue aux nouvelles pour le défenseur de 22 ans.

C'est donc clair, Séville ne négociera pas et la balle est dans le camp de Chelsea. Les Blues peuvent au moins se rassurer en se disant qu'ils ont le feu vert du joueur, qui se voyait déjà fouler la pelouse de Stamford Bridge toutes les deux semaines. L'ancien Bordelais serait d'ailleurs un peu furax contre les dirigeants de Séville, qui lui auraient promis un bon de sortie. Mais tout indique qu'il revêtira la tunique sévillane pour au moins une saison de plus.