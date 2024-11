OM : Medhi Benatia lâche ses vérités sur la situation de Roberto De Zerbi

Vendredi dernier, l’Olympique de Marseille a manqué l’occasion de revenir sur le PSG au classement en concédant une lourde défaite contre Auxerre, au Vélodrome (1-3). À l’issue de la rencontre, Roberto De Zerbi avait lâché un gros coup de gueule qui avait étonné : «je dois prendre ma responsabilité pour cette défaite à domicile. On a des difficultés à la maison, c’est clair. Je ne sais pas si c’est un manque de courage ou de personnalité. Je suis venu ici pour jouer au Vélodrome, car j’avais envie de vivre l’expérience. Si le problème, c’est moi, je suis prêt à partir», avait-il expliqué.

« Je pars sans l’argent, le reste, je m’en fous. Je n’ai pas envie de faire des excuses et de raconter des bêtises. Je ne vais pas m’échapper, on doit regarder la réalité en face », avait encore ajouté le manager italien. Après cette déclaration choc, à la suite d’un match très compliqué, Medhi Benatia a accepté de revenir sur le contenu du match contre l’AJA : «sur un match comme ça, il n’y a pas besoin de se cacher. C’est inacceptable. Avec tout le respect que j’ai pour Auxerre, qui est une équipe avec de la qualité, l’OM ne pouvait pas faire un match comme cela, inacceptable. Le coach, les supporters et nous, avons souffert», a-t-il d’abord expliqué sur les ondes de RMC.

Medhi Benatia soutient Roberto De Zerbi

Avant de défendre la sortie de Roberto De Zerbi. « Quand tu es l’OM, tu ne peux pas te permettre de montrer un visage comme ça. Le coach a souffert sur le banc, c’est pour ça que ça l’a amené à ces déclarations. Il faut connaître le coach. Avant de partir sur un coach comme De Zerbi, on savait très bien le personnage. L’homme qui vit du football, c’est sa passion. C’est un homme qui vit pour le football, les gens ne croyaient pas qu’il avait choisi l’OM plutôt que de grands clubs. Il a pris ses responsabilités. Ce n’est pas forcément un discours cohérent, mais il vit de passion », a assuré Benatia.

Avant de dévoiler les coulisses de cette prise de parole. « Il m’a dit : "si c’est moi le problème, n’hésitez pas. Je n’ai pas besoin d’argent". Quand on parle de responsabilités, il a pris les siennes. La confiance qu’on a en lui, je n’ai même pas besoin d’en parler ». Aujourd’hui troisième de Ligue 1, avec une bonne méforme à domicile, l’Olympique de Marseille devra se relever après la trêve internationale avec un déplacement à Lens, puis la réception de Monaco.