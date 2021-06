Euro 2020, Belgique : Kevin de Bruyne explique pourquoi il n'a pas célébré son but contre le Danemark

Passeur décisif sur l'égalisation de Thorgan Hazard, Kevin de Bruyne, entré en jeu à la pause, a offert la victoire à la Belgique face au Danemark (1-2), d'une très jolie frappe du gauche. Mais le maître à jouer des Diables Rouges n'a pas souhaité célébrer. Au micro de la RTBF, il a expliqué pourquoi.

« On peut être content. On savait qu'il y aurait des moments difficiles face au Danemark et devant ce public, avec tout ce qu'il s'est passé (avec Christian Eriksen, ndlr). (...) Je marque, mais je ne voulais pas célébrer ce but. J'ai trop de respect pour les supporters danois», a-t-il lâché.