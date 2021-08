FC Lorient-AS Monaco : les compositions officielles

Une première victoire pour lancer la saison. Voilà l'objectif du FC Lorient et de l'AS Monaco ce vendredi soir (21h), qui s'affrontent au stade du Moustoir - Yves Allainmat en ouverture de la 2ème journée de Ligue 1. Car lors de la première levée de ce championnat de France édition 2021-2022, le club du Rocher avait été tenu en échec par le FC Nantes (1-1), alors que de leur côté, les Merlus avaient obtenu un bon nul, sur le même score, sur la pelouse de l'AS Saint-Étienne.

Pour cette rencontre, Christophe Pélissier reconduit sa défense à 5 et ne change qu'un homme par rapport au premier match à Geoffreoy Guichard : Le Fée cède sa place à Monconduit dans l'entrejeu. Niko Kovac a lui effectué 5 changements par rapport au 3e tour préliminaire de Ligue des Champions mardi face au Sparta Prague (3-1), un match qui d'ailleurs validé le billet des siens pour les barrages de la C1. Exit le 4-4-2, place au 3-4-3 dans lequel l'ASM s'articule ce vendredi soir. Nübel garde les buts monégasques devant une défense composée de Disasi, Sidibé et Pavlovic. Les ailes sont occupées par Martins et Jakobs, qui entourent le double pivot Jean Lucas Tchouaméni. Devant, Boadu, Volland et Diop sont chargés d'animer l'attaque monégasque.

Les XI de départ

Lorient : Nardi - Silva, Laporte, Mendes, Morel, Le Goff - Abergel, Lemoine, Monconduit - Moffi, Laurienté

Monaco : Nübel - Disasi, Sidibé, Pavlovic - Martins, Tchouaméni, Jean Lucas, Jakobs - Boadu, Volland, Diop

Suivez cette rencontre en direct commenté sur Foot Mercato