Des caméras espionnaient Yohan Cabaye et l’ex-compagne de Patrice Evra

Ce jeudi, Le Parisien dévoile que deux hommes ont été interpellés ces dernières heures. Ils sont soupçonnés d’avoir espionné les appartements de Yohan Cabaye et de l’ex-compagne de Patrice Evra, Sandra Evra dans l’optique de plusieurs cambriolages. Cette dernière avait aperçu en face de chez elle une boîte de dérivation. Intriguée, et après avoir demandé à sa voisine, elle avait décidé de l’ouvrir avant de trouver une caméra et un micro.

Sandra Evra, en instance de divorce avec l’ancien capitaine des Bleus, avait alors porté plainte. La police avait, dans la foulée, trouvé d’autres dispositifs sous les véhicules de Sandra Evra. Les images enregistrées par la caméra ont permis de retrouver deux suspects sur les cinq qui avaient probablement prévu de cambrioler le domicile. Ce même dispositif a aussi été retrouvé en face de l’appartement de Yohan Cabaye, directeur du centre de formation du PSG. Les footballeurs et leur entourage sont régulièrement ciblés par le milieu du banditisme ces dernières années.