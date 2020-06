Manchester City : Pep Guardiola réagit au sacre de Liverpool

La défaite de Manchester City (2-1) ce jeudi soir à Chelsea a officiellement sacré Liverpool champion d'Angleterre. Après une saison époustouflante, les Reds renouent avec un trophée qu'ils n'avaient plus soulevé depuis trente ans. Après la défaite des Skyblues, Pep Guardiola est revenu sur la concurrence avec les hommes de Jürgen Klopp cette saison. Le technicien espagnol est conscient que ses joueurs n'ont pas été la hauteur. Du moins, il a reconnu la domination incontestable des Reds. « Peut-être que nous ne sommes pas arrivés avec la même passion. Liverpool a joué tous les matchs comme si c'était la dernière chance qu'ils avaient. Ils ont été fantastiques tout au long de la saison. Nous avons perdu des points au début de la saison et Liverpool n'a pas perdu de points », a-t-il admis.

L'ancien coach du FC Barcelone accepte l'échec et souhaite en tirer des leçons pour rebondir dès la saison prochaine. « C'est la réalité, nous sommes si loin derrière. Nous devrons récupérer pour la saison prochaine, pour être plus réguliers et récupérer les points que nous avons manqués cette saison. Il y a deux ans, nous avions 25 points d'avance sur Liverpool, et maintenant ils ont cette avance sur nous. Nous devons donc prendre un peu de recul, être humbles et dire "on ne peut pas tout le temps gagner". Nous devons apprendre ce que nous devons faire pour éviter à nouveau cette situation. » Cette saison peut paraître décevante pour les Mancuniens par rapport à leur sacre sur les deux derniers exercices. Mais Pep Guardiola n'oublie pas pour autant « le succès incroyable pour le club sur les six, sept, huit dernières années. »