L'UEFA veut un Euro à 32 en 2028

L'UEFA souhaite faire passer l'Euro de 24 équipes à 32 participants d'ici l'édition 2028 qui devrait se dérouler en Angleterre et en Irlande. Après avoir déjà fait passer le nombre de sélections à participer de 16 à 24 pour l'Euro 2016, l'instance qui dirige le football européen souhaite encore rajouter des équipes, pour plus de spectacles selon eux, mais surtout pour des raisons économiques. Sur les 55 pays participants aux qualifications, 32 devraient donc accéder à la phase finale indique The Daily Mail.

Les éliminatoires n'auront plus aucune valeur puisque certaines équipes seront quasiment assurées de se qualifier. Le Président du syndicat des footballeurs professionnels en Angleterre (PFA), Maheta Molango, estime qu'une compétition à 32 équipes impacterait la qualité du tournoi, et qu'à la fois les joueurs et les supporters en souffriraient. Même s'il reconnait l'aspect financier important d'une telle démarche, notamment en temps de crise, il estime que sur le long terme ce n'est pas la bonne solution : «cela ne fait que nuire à la qualité du produit. Les enfants ne voient pas la meilleure version de leurs idoles. C'est la réalité. Oui, il peut y avoir un avantage financier à court terme, mais à long terme, nous nuisons au produit.»