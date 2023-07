Juventus : Allegri laisse planer le doute sur le retour de Pogba

Paul Pogba verra-t-il enfin le bout du tunnel avec la Juventus Turin ? Pour rappel, le retour de "la Pioche" à Turin l’été dernier à tourner au vinaigre. En dehors de ses problèmes extra-sportifs, le milieu de terrain français a enchaîné les blessures et n’a disputé que 10 rencontres avec les Bianconeri (1 seule titularisation). Si le joueur de 30 ans poursuit sa rééducation et est déterminé à retrouver son niveau, son entraîneur Massimiliano Allegri préfère se montrer prudent. Actuellement présent aux Etats-Unis dans le cadre de la préparation estivale, le coach de la Vieille Dame a fait le point devant la presse sur l’état de santé de l’international tricolore. À son sujet, le technicien italien s’est montré évasif bien qu’il souhaite un retour de son joueur le plus vite possible.

La suite après cette publicité

« Je ne sais pas quand Pogba reprendra l’entraînement avec le reste de l’équipe. Je ne pense pas pouvoir l’utiliser lors des deux prochains tests contre Milan et le Real Madrid. Il n’a pratiquement jamais travaillé avec nous, il progresse bien mais la prudence est de mise car la même chose s’est produite l’année dernière. Il semblait que tout allait bien et puis il s’est arrêté. Quand je le vois courir, il me semble qu’il est meilleur, mais nous préférons attendre au moins un mois pour voir s’il peut être disponible pour l’équipe », a déclaré l’Italien, des propos rapportés par Sky Italia.

À lire

Kane, Vlahović, Højlund, Mbappé… L’incroyable effet domino qui se prépare sur le marché des attaquants