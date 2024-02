PSG-LOSC : la réaction de Danilo Pereira

Encore titulaire avec une belle copie défensive, Danilo Peraira est revenu sur ce test réussi par le PSG contre le LOSC, sur la pelouse du Parc des Princes, lors de la 21ème journée de Ligue 1. Malgré une équipe remaniée avant le choc européen contre la Real Sociedad, les Parisiens ont su renverser la vapeur avec maîtrise et solidité. Au micro de Canal+, le Portugais est heureux de voir le collectif de l’équipe primer même avec des changements tactiques :

«Je cherche tout le temps de faire un bon match, d’être là pour toute l’équipe. Aujourd’hui c’était un match difficile contre une équipe très solide. On a fait un bon, on a concédé un but très tôt. Après ça on a été très bien. Je pense que sur le pressing, on a été contact, on a bien pressé Lille. On savait que c’était une équipe qui aimait bien avoir le ballon et ressortir le ballon c’était plus compliqué. On aime la compétitivité ici. C’est comme ça que le PSG doit être, casser la tête à Luis Enrique. Il n’y pas de différence, tous ceux qui travaillent méritent de jouer», a plaisanté le défenseur portugais.