PL : Liverpool déroule à Bournemouth et creuse l’écart en tête du classement

Une belle réponse à Arsenal. Ce dimanche, Liverpool se déplaçait sur la pelouse de Bournemouth pour le compte de la 21e journée de Premier League. Leader du championnat anglais avec 45 points au compteur, le club de la Mersey était dans l’obligation de l’emporter pour distancer ses poursuivants en tête du classement. Une tâche loin d’être aisée pour des Reds diminués par l’absence de plusieurs cadres (Salah, Alexander-Arnold ou encore Szoboszlai) qui se présentaient face à des Cherries revanchards au sortir d’une défaite frustrante à Tottenham, le week-end dernier. Comme à l’accoutumée depuis le début de saison, les hommes de Jürgen Klopp ont donné le ton dès les premières minutes sans réellement inquiéter leurs adversaires, manquant de précision sur certaines séquences. Un temps bousculés par les visiteurs, les hommes d’Andoni Iraola ont tenté de reprendre le jeu à leur compte en se procurant quelques situations dangereuses à l’image de cette occasion de Solanke avant la pause (45e).

Classement live Premier League # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Liverpool 48 21 29 14 6 1 47 18 12 Bournemouth 25 20 -11 7 4 9 28 39

Puis, Liverpool a réalisé une entame de seconde période parfaite grâce à Nunez. Lancé par Jota dans l’axe, l’Uruguayen s’est appliqué pour tromper Neto et donner l’avantage aux Reds (0-1, 49e). Passeur décisif, le Portugais s’est mué en double buteur, d’abord à la 70e minute de jeu sur un service de Gakpo (0-2), puis 9 minutes plus tard sur une récupération haute de van Dijk qu’il a parfaitement conclu (0-3, 79e). Lâchant du lest en fin de partie, Liverpool a offert à Brooks une opportunité de sauver l’honneur mais le Gallois est sorti perdant de son duel avec Alisson (90e). Tout le contraire de Nunez, à l’affût sur un centre de Gomez pour venir s’offrir une deuxième réalisation dans le temps additionnel (0-4, 90e+3). Ainsi, c’est un nouveau succès glané avec la manière qui permet aux Reds de conforter leur leadership et de prendre provisoirement 5 points sur Manchester City, qui a rendez-vous avec Burnley le 31 janvier prochain. En pleine bourre au cours des dernières semaines, Bournemouth marque le pas et doit se contenter d’une 12e place.