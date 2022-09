Barça : la belle déclaration de Xavi à Ousmane Dembélé

Un entraîneur comblé. Voilà ce qu'est Xavi Hernandez, le coach du FC Barcelone, lui qui peut compter sur les services d'Ousmane Dembélé (25 ans). Depuis l'épisode de son faux-départ des Blaugranas cet été, l'attaquant international français réalise des prouesses avec le Barça et contribue au très bon début de saison des Catalans. Après la victoire du FCB à Séville ce samedi (3-0) en Liga, le technicien espagnol de 42 ans a fait l'éloge de "Dembouz".

« Dembélé est un joueur que j'aime beaucoup, avec un bon état d'esprit, mais qui travaille aussi en défense et qui soutient, comme Raphinha et Robert (Lewandowski), qui aident aussi beaucoup. On a des joueurs pour faire la différence et Ousmane est l'un d'eux », a ainsi expliqué Xavi face à la presse en Andalousie. Ousmane Dembélé appréciera. Les fans du Barça espèrent eux que l'ancien Rennais continuera sur sa lancée alors que la Ligue des champions débute dans quelques jours.