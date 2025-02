Davide Calabria quitte l’AC Milan avec les larmes aux yeux

Davide Calabria tourne la page. Quelques jours après une altercation avec Sergio Conceição, l’arrière droit a officialisé son départ de l’AC Milan, quittant le centre d’entraînement les larmes aux yeux. Arrivé à 11 ans chez les Rossoneri, il s’apprête à rejoindre Bologne après 272 matchs sous le maillot milanais, visiblement amer de ne pas avoir pu aller au bout de son contrat.

«C’est dur, tout me manquera, mais je suis très heureux de tout ce que j’ai vécu ici. J’emporte tous les souvenirs avec moi, j’aime Milan et je l’aimerais toujours. C’est difficile, comme un divorce avec ta femme (rires). Un nouveau chapitre commence, je souhaite le meilleur à tout le monde ici», a-t-il expliqué avant de quitter Milan. Si son transfert n’était pas envisagé au début du mercato, sa relation tendue avec Conceição semble avoir précipité les choses. Dépossédé du brassard de capitaine début janvier, Calabria aurait mal vécu ce choix et en serait venu aux mots, voire aux gestes, avec son entraîneur lors d’un match contre Parme. Officiellement, les deux hommes ont toutefois minimisé l’incident.