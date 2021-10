EA Sports réfléchit à changer le nom du jeu FIFA !

Et si FIFA ne s'appelait plus FIFA ? On ne parle pas là de l'instance mondiale qui régit le football, mais bien du jeu de simulation de football pour consoles et ordinateurs édité par EA Sports. C'est une hypothèse qui pourrait paraître farfelue tant ce nom est ancré dans la culture populaire et pourtant, c'est bien une piste explorée par la firme américaine. C'est ce qu'a laissé entendre le directeur général d'EA SPORTS Group, Cam Weber.

« Le regard tourné vers l’avenir, nous explorons l’idée de renommer nos jeux de Football EA Sports globaux. Cela signifie que nous passons actuellement en revue notre accord avec la FIFA lié aux droits d’utilisation du nom. Ce dernier est séparé de tous nos autres partenariats et accords de licence signés à travers le monde du football », a-t-il exposé dans un communiqué publié pour se féliciter notamment du lancement réussi de FIFA 22. A travers cette déclaration, on peut comprendre qu'il s'agit là d'une affaire de gros sous, quant à l'utilisation du célèbre acronyme, qui a démarré en 1993 (FIFA International Soccer, avant de devenir tout simplement FIFA à partir de 1995).