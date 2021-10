Ballon d'Or : Luka Modric milite pour Karim Benzema

La suite après cette publicité

La parole de Luka Modric (36 ans), vainqueur de l'édition 2018 du Ballon d'Or, compte dans le monde du football. Encore plus lorsqu'il s'agit de donner son avis sur l'identité du joueur qui mériterait d'être sacré le 29 novembre prochain, au théâtre du Châtelet à Paris. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, l'international croate a expliqué qu'à ses yeux, son coéquipier Karim Benzema (33 ans) est un candidat très sérieux à la victoire finale.

« Voyons voir. Il y a plusieurs candidats qui peuvent le gagner cette année. Pour moi Benzema est l'un d'entre eux et j'espère que cela arrivera. Il peut le gagner, car il le mérite à cause de la façon dont il a joué cette année et à cause de sa carrière. Il a toujours été au plus haut niveau et a remporté un titre avec la France. Je suis sûr qu'il fait partie des candidats et j'espère qu'il le gagnera, car il le mérite », a ainsi confié Luka Modric, avant la rencontre entre le Shakhtar Donetsk et le Real Madrid en Ligue des Champions. La campagne pro-Benzema bat son plein.