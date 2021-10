Ballon d'Or : qui sont les favoris de l'édition 2021 ?

La suite après cette publicité

Ils sont 30 mais à la fin, il n'en restera qu'un. La liste des 30 nommés pour la victoire finale au Ballon d'Or 2021 est désormais connue depuis ce vendredi. Après avoir fait l'impasse en 2020 en raison d'une année marquée par la pandémie de Covid-19, cette prestigieuse récompense est de retour cette année. Foot Mercato vous propose ainsi un top 10 des favoris qui pourraient prétendre soulever ce prestigieux trophée, avec un Lionel Messi annoncé comme principal prétendant à sa propre succession.

Lionel Messi (34 ans, Barcelone/PSG - Argentine)

Si les critères d'attribution du Ballon d'Or diffèrent et déchirent la toile, Lionel Messi demeure bel et bien le principal favori à sa succession pour cette édition 2021. La Pulga a enfin remporté un trophée (la Copa América) avec la sélection argentine, une des raisons principales pour lesquelles le natif de Rosario était tant critiqué depuis des années, le tout en se montrant décisif (4 buts, 5 passes décisives). Le n°30 des Rouge et Bleu, qui a quitté le FC Barcelone pour rejoindre le PSG lors du dernier mercato estival, a pour le moment inscrit 37 buts et délivré 14 passes décisives sur l'année 2021 toutes compétitions confondues, glanant également une Coupe du Roi avec le Barça.

Cristiano Ronaldo (36 ans, Juventus/Manchester United - Portugal)

Difficile de ne pas évoquer le nom de Cristiano Ronaldo lorsqu'on parle des favoris au Ballon d'Or. S'il n'a pas été très loin avec la Seleção lors de l'Euro 2020 (8e de finale), l'international portugais a terminé meilleur buteur de la compétition. Il a également inscrit encore un peu plus son nom dans l'histoire en devenant le meilleur artificier de l'histoire de l'Euro, devant Michel Platini. Un peu plus tard, CR7 est aussi devenu le meilleur buteur de l'histoire en sélection (111 buts). Le Lusitanien, transféré de la Juventus à Manchester United l'été dernier, a donc enchaîné les records ces derniers mois, empilant également les buts (34 en 47 matchs). Sa Coupe d'Italie remportée avec la Vecchia Signora en passerait presque inaperçue...

Robert Lewandowski (33 ans, Bayern Munich - Pologne)

Robert Lewandowski est considéré par certains comme le meilleur n°9 actuellement. Et pour cause : l'attaquant du Bayern Munich est une véritable machine à buts, en témoignent ses 41 pions plantés en Bundesliga lors de la saison 2020-2021 lui ayant permis de détrôner un certain Gerd Müller en tant que recordman de réalisations dans l'histoire du championnat sur une saison. Le capitaine de la Pologne pourrait-il être pris un peu plus au sérieux s'il évoluait au sein d'une sélection majeure ? Le capitaine de la Pologne, qui n'a pas passé les poules à l'Euro 2020, reste en tout cas sur une année très solide (48 buts en 39 matchs) avec un nouveau titre de champion d'Allemagne ajouté à son palmarès.

Karim Benzema (33 ans, Real Madrid - France)

Karim Benzema n'a jamais caché ses rêves de remporter le Ballon d'Or, dont il a terminé 26ème en 2019. Cette année, il ne devrait pas être très loin de la première place tant il continue d'impressionner chaque week-end avec le Real Madrid. De retour en sélection pour l'Euro 2020 avec les Bleus, KB9 n'a pas déçu et depuis, il répond présent sur le front de l'attaque de l'équipe de France. L'ancien buteur de l'OL a trouvé le chemin des filets à 33 reprises toutes compétitions confondues en 47 matchs depuis le début de l'année civile, de quoi le rapprocher un peu plus de l'un de ses plus grands rêves.

Jorginho (29 ans, Chelsea - Italie)

Si les attaquants ont de facto plus de chances de remporter cette récompense individuelle tant l'aspect offensif est mis en avant, il ne faut pas oublier les travailleurs de l'ombre. Jorginho en est un et son influence majeur au milieu de terrain avec Chelsea et l'Italie est loin d'être étrangère aux titres de champion d'Europe remportés par les Blues et la Squadra Azzurra l'été dernier. Celui qui a aussi soulevé la Supercoupe d'Europe en août dernier a disputé 47 matchs au total cette année, inscrivant au passage 4 buts et délivrant 1 passe décisive tout en faisant preuve de régularité. Il a d'ailleurs raflé la récompense de joueur UEFA de la saison 2020/2021.

Gianluigi Donnarumma (22 ans, AC Milan/PSG - Italie)

Sacré meilleur joueur de l'Euro 2020 avec l'Italie, championne d'Europe en titre, le nouveau gardien du PSG n'a pas volé ce titre honorifique. S'il semble compliqué pour Gianluigi Donnarumma de remporter le Ballon d'Or, tant les gardiens sont historiquement récompensés, il paraît difficile de ne pas le citer parmi les 10 favoris tant il a brillé ces derniers mois. Et ce aussi bien avec l'AC Milan que la Squadra Azzurra puis désormais avec le club de la capitale, où il fait déjà forte impression. Nul doute que le natif de Castellammare di Stabia (47 matchs cette année, 16 clean sheets) pointera plus d'une fois le bout de son nez dans les 30 nommés pour le Ballon d'Or à l'avenir.

N'Golo Kanté (30 ans, Chelsea - France)

Nombreux sont ceux à militer pour que N'Golo Kanté remporte le Ballon d'Or. Si ces personnes louent les qualités humaines du Français, c'est surtout car le milieu de terrain de Chelsea abat un travail remarquable et impressionnant avec une constance déconcertante depuis bien des saisons maintenant. NG, embêté par le Covid-19 et quelques pépins physiques, a tout de même joué 37 matches toutes compétitions confondues cette année. Avec à la clé une Ligue des Champions et une Supercoupe d'Europe avec les Blues, où son duo avec Jorginho a donné bien des cauchemars à ses adversaires.

Kylian Mbappé (22 ans, PSG - France)

Les observateurs et acteurs du ballon rond n'esquissent pas le moindre doute et sont unanimes à ce sujet : Kylian Mbappé sera un jour sacré Ballon d'Or dans sa carrière. Toutefois, cela ne devrait pas être pour cette année. Le Bondynois a échoué à remporter la Ligue 1 l'an passé avec le PSG, et n'a soulevé que la Coupe de France. Avec les Bleus, s'il a loin d'avoir été catastrophique pendant l'Euro 2020, son penalty manqué éliminant la France en 8e de finale a marqué les esprits. Ses qualités indéniables et sa capacité à faire la différence le rapprochent en tout cas des premières places, tout comme ses 34 buts en 51 rencontres cette année.

Ruben Dias (24 ans, Manchester City - Portugal)

Si son coéquipier Kevin De Bruyne aurait aussi très bien pu légitimement figurer dans ce top 10, Ruben Dias (54 matchs, 1 but en 2021) impressionne lui aussi par ses performances à l'arrière du terrain. L'international portugais a pris une nouvelle dimension sous les ordres de Pep Guardiola et a joué un rôle central dans la reconquête du titre de champion d'Angleterre de Manchester City en 2020-2021. L'ancien joueur de Benfica, recruté à prix d'or par les Cityzens (68 M€), a aussi ajouté une League Cup à son palmarès. Sur le plan individuel, il a remporté le titre de meilleur joueur de l'année en Premier League. Sa solidité, son calme et sa régularité l'ont déjà propulsé parmi les meilleurs défenseurs centraux de la planète football.

Erling Haaland (21 ans, Borussia Dortmund - Norvège)

Pour finir, on ne pouvait pas passer à côté de la machine qu'est Erling Braut Haaland, dont les statistiques continuent d'affoler le monde du football (43 buts en 41 matchs toutes compétitions confondues). La sérénité et la confiance émanant de ce jeune homme de 21 ans sont tout aussi impressionnantes que la puissance qu'il dégage et que son sang-froid devant les cages adverses. Tout comme Kylian Mbappé, beaucoup lui prédisent un avenir radieux et le Norvégien, qui a remporté la Coupe d'Allemagne cette année avec le Borussia Dortmund, devrait être l'un des principaux concurrents du Français dans la conquête du Ballon d'Or à l'avenir.