L'incroyable destin de la nouvelle génération dorée de l'Algérie

Pour mieux comprendre la génération dorée de l’Algérie, il faut revenir d’abord aux prémices, aux précurseurs. Car quand on parle de la génération dorée pour la sélection algérienne, on pense d’abord à l’équipe de 1982. Fergani, Assad, Madjer, Belloumi et Dahleb, que des joueurs talentueux qui ont marqué l’histoire des Fennecs. À la Coupe du Monde 1982 en Espagne, l'Algérie bat le finaliste de l'édition, la RFA, par deux buts à un en phase de poules. Un exploit qui construit la légende d’une sélection.

Une équipe en manque de repère

Djamel Belmadi récupère en juin 2018 une sélection à la dérive, l’Algérie ne s’étant pas qualifiée pour la Coupe du Monde. Depuis un revers contre le Bénin(0-1) le 16 octobre 2018 pour le compte des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, l'Algérie n'a plus perdu une seule rencontre toutes compétitions confondues ! 34 matches sans défaite, c'est la plus longue série en cours. 25 victoires et 9 matchs nuls. Sa plus grande réussite ? La CAN 2019 bien évidemment. Cette année-là, les Verts roulent sur tous leurs concurrents et remportent leur deuxième Coupe d'Afrique des nations, après 29 ans de disette.

Pour avoir tant de réussite, Belmadi s’est appuyé sur une valeur essentielle du football : le collectif. Le sélectionneur ne fait pas dans le favoritisme, fini la recherche de l’homme providentiel. Djamel Belmadi va valoriser et donner de l’importance aux talents locaux, à l’image de Youcef Belaïli, qui brille avec son équipe nationale. Avec son 4-3-3, Belmadi va tout simplement inculquer une culture de la gagne à ses hommes.

Du talent et encore du talent

C’est devenu un casse-tête pour Belmadi. L’équipe d’Algérie a rarement été dotée d’autant de talents à tous les postes. Un mélange de beaux, voire très beaux noms : Mahrez, Slimani, Feghouli ou Bennacer. La victoire de l’Algérie en Coupe Arabe avec l’équipe A’ a aussi prouvé que la sélection a de la réserve. On ne va pas vous citer tous les joueurs, mais Islam Slimani, c’est la valeur sûre de la sélection, toujours présent quand il faut, le serial buteur de l’Algérie. Ce n'est pas pour rien s'il est le meilleur buteur de l’histoire des Fennecs. Ismaël Bennacer est l’un des acteurs majeurs de la renaissance de la sélection. Lancé en 2016 par Rajevac, c’est bien sous la houlette de Belmadi qu’il prend en envergure. Il est même désigné meilleur joueur de la CAN 2019 par la CAF.

L’autre homme fort, le joyau de la sélection, c’est la superstar Riyad Mahrez. Surtout que depuis l'été 2019, il est devenu un autre homme : un capitaine d’équipe et un leader capable d'assumer ses responsabilités. C’est lui qui a mené ses camarades vers le sacre en 2019. La plus grande révélation, c’est Youcef Belaïli, gracieux, porté sur le dribble court, un funambule du ballon. L’attaquant n’a jamais réussi pour l’instant en Europe, mais en sélection nationale, il est tout aussi précieux que les stars mondiales. C’est tous ensemble qu’ils se hissent peu à peu à la table des meilleures nations mondiales. Encore trois matches sans perdre et ils égaleront le record de l’Italie. Pour ça, il ne faut pas qu’ils soient défaits en phase de groupe de la CAN 2021.