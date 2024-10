FC Barcelone : Robert Lewandowski avertit Kylian Mbappé et la concurrence

Ce n’est pas Hansi Flick qui devrait bouder son plaisir d’avoir gardé Robert Lewandowski cet été, ni Raphinha, accessoirement. Depuis août, on avait vu le Polonais frapper par une fois, deux fois, mais pas encore trois dans un même match. Ce dimanche, c’est Alavés et son gardien Antonio Sivera qui en ont fait les frais pour la première fois de la saison (3-0). S’il avait su limiter l’influence de Mbappé, Bellingham, Vinicius ou encore Rodrygo malgré la défaite de son équipe contre le Real Madrid il y a deux semaines (3-2), le gardien espagnol a juste été impuissant cet après-midi.

La suite après cette publicité

Difficile de lui tenir rigueur des trois buts encaissés en l’espace de 25 minutes, tant le Polonais a fait preuve d’une efficacité chronique. On savait combien son jeu de tête était destructeur, et il n’a eu besoin que de sept minutes pour nous le rappeler sur un centre téléguidé de Raphinha cet après midi. Le deuxième but, lui, revient surtout au mérite du Brésilien, qui aura tout fait à la défense d’Alavés avant de servir Lewandowski, bien placé comme souvent pour corser l’addition. Quant au dernier, il est un modèle du genre. Après un service d’Eric Garcia à l’entrée de la surface, l’ancien du Bayern nous a gratifié d’un enchaînement supersonique pour conclure d’une frappe croisée.

À lire

Barça : Ivan Rakitic revient sur son expérience avec Luis Enrique

C’est le meilleur selon Flick

Aujourd’hui, même à 36 ans, il faudrait racler les fonds de tiroir pour composer un TOP 5 des numéros neuf européens sans y glisser le nom de Lewandowski. Et ça semblait être l’avis d’Hansi Flick, élogieux encore à son sujet après la rencontre : «Robert sait très bien ce qu’il doit faire devant la cage, c’est le meilleur pour moi, il est incroyable. Je suis très content de lui, et on voit qu’il est parfaitement en forme en ce moment», exprimait sur DAZN le technicien allemand, déjà habitué à voir le Polonais martyriser les gardiens lors de leur passage commun au Bayern Munich. «Je connaissais déjà Robert au Bayern. Il est incroyable. Pour moi, quand il entre dans la surface, c’est juste le meilleur», concluait-t-il.

La suite après cette publicité

Comme souvent, le joueur, lui, n’a pas cherché à se tirer la couverture de la victoire. Il a humblement expliqué qu’il essayait de faire de son mieux : «j’essaie de marquer des buts, et mes coéquipiers m’ont aussi fait de bonnes passes, il faut le préciser. Dès la première minute, on a voulu marquer, et après en avoir mis trois en première mi-temps, on a joué confortablement en seconde période. Le plus important maintenant, c’est le repos, la récupération et le retour de tout le monde après la trêve internationale.» Une trêve que Lewy peut aborder sereinement. Le Barça est leader de Liga et lui, meilleur buteur de Liga avec 10 réalisations, soit plus que Mbappé, Vinicius et Bellingham réunis. Dans les 5 grands championnats européens, seul Erling Haaland a marqué autant que lui sur ce début de saison, ce qui situe un peu plus précisément ses états de service…