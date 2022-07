Ça se précise pour Leandro Paredes à la Juventus

La suite après cette publicité

Arrivé du Zenit Saint-Petersbourg au Paris Saint-Germain à l'hiver 2019 moyennant 40 millions d'euros hors bonus, Leandro Paredes (28 ans) n'a jamais fait l'unanimité. Si ces qualités sont certaines, le milieu international argentin (44 capes, 4 buts) a souvent fait preuve d'irrégularité lors de ses 113 apparitions avec les Franciliens (3 buts et 9 offrandes).

Sous contrat jusqu'en juin 2024, le milieu défensif est particulièrement suivi par la Juventus qui entend s'attacher ses services cet été. S'activant pour résilier le contrat d'Aaron Ramsey afin de faciliter l'arrivée de Leandro Paredes, la Vecchia Signora pousse fort tandis que la posture du Paris Saint-Germain était d'attendre environ 30 millions d'euros pour son joueur.

L'optimisme est présent

Néanmoins, la situation tend à évoluer positivement dans ce dossier pour la formation transalpine. Selon le média argentin Tyc Sports, les Bianconeri ont accéléré depuis la blessure de Paul Pogba pour rapidement renforcer leur milieu de terrain. Que ce soit du côté turinois ou de l'entourage du joueur, l'optimisme est présent quant à la finalisation de ce transfert.

Celui-ci devrait se chiffrer à 20 millions d'euros, même si la Juventus doit encore se mettre d'accord avec le Paris Saint-Germain. Cette accélération du dossier Leandro Paredes du côté du Piémont est confirmée ce mercredi par la Gazzetta dello Sport. Passé en Serie A entre 2014 et 2017 avec des expériences au Chievo Vérone, à Empoli et à l'AS Roma, Leandro Paredes pourrait revenir par la grande porte et retrouver son ancien coéquipier et compatriote Angel Di Maria.