Terrible nouvelle pour Paul Pogba !

« Après s'être plaint de douleurs au genou droit, Paul Pogba a subi des examens radiologiques qui ont révélé une lésion du ménisque latéral. Dans les prochaines heures, il subira une consultation orthopédique spécialisée. Par conséquent, afin de poursuivre son traitement, il ne participe pas au voyage à Dallas », annonçait lundi la Juventus dans un communiqué.

De quoi faire trembler les fans de la Vieille Dame ainsi que tout son staff. Et les craintes de ces derniers se sont matérialisées, puisqu'il faudra faire sans Paul Pogba pour un petit moment. Selon divers médias italiens comme la Gazzetta dello Sport, le joueur va consulter un spécialiste dans les prochaines heures, et risque bien de devoir passer par la case opération.

Il va manquer le début de saison

Si cela venait à se confirmer - et c'est l'option la plus probable selon le média italien - le milieu de terrain tricolore risque d'être éloigné des terrains pendant un petit moment. On parle ainsi d'une absence d'environ deux mois, et d'un retour à la fin du mois de septembre ou en début octobre, toujours d'après la publication italienne.

Il va donc manquer toute la fin de la préparation, ainsi que plusieurs journées de championnat, et les deux premières journées de la phase de poules de la Ligue des Champions. Pas l'idéal pour un joueur qui arrive dans un nouveau club (bien qu'il connaisse déjà la maison) et qui doit être le taulier de l'équipe au milieu. Coup dur également pour Allegri qui voulait construire autour de lui. Espérons pour lui que tout se passe bien et qu'il puisse rapidement retrouver le chemin des terrains...