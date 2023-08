Al-Hilal veut recruter un troisième joueur au PSG

La suite après cette publicité

Auteur d’une belle saison en prêt avec Nottingham Forest la saison dernière, Keylor Navas est revenu au Paris Saint-Germain au début de ce mercato estival, mais l’ancien portier du Real Madrid ne devrait pas s’éterniser dans la capitale française. Gianluigi Donnarumma semble indéboulonnable dans les cages parisiennes et le gardien costaricien a déjà plusieurs portes de sortie.

Après la rencontre face au FC Lorient au Parc des Princes, Luis Enrique faisait d’ailleurs remarquer qu’un départ d’un des gardiens du club parisien était envisagé malgré leurs qualités intrinsèques. «Je suis enchanté du niveau de mes gardiens. Chacun a un profil et un rôle différents. Le mercato reste ouvert et nous allons tenter d’en profiter dans les deux sens. Nous sommes satisfaits du niveau et du rendement de nos trois gardiens», avait notamment confié l’entraîneur espagnol.

Al-Hilal veut piller le PSG

Sans surprise, l’Arabie saoudite s’est positionnée sur le gardien costaricien alors que l’avenir de Keylor Navas s’assombrit chaque jour un peu plus dans la capitale française. Et après les dossiers Neymar et Marco Verratti, Al-Hilal semble décider à attirer dans ses filets un troisième joueur du PSG. En effet, le club saoudien a ciblé l’ancien Madrilène selon les dernières indiscrétions de nos confrères du Parisien.

Pour rappel, Keylor Navas dispose encore d’un an de contrat avec le PSG. Son départ arriverait donc au meilleur des moments et le média français précise d’ailleurs que cette piste est considérée comme sérieuse sachant que l’entraîneur portugais d’Al-Hilal, Jorge Jesus, aurait validé le profil du gardien costaricien. Affaire à suivre donc…