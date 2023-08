Vasco da Gama : Dimitri Payet justifie son départ surprenant au Brésil

La suite après cette publicité

Il a quitté Marseille et son Olympique les larmes aux yeux. Amoureux du club phocéen, Dimitri Payet a dû accepter la décision de ses dirigeants de le pousser vers la sortie. Touché, le Réunionnais avait pourtant tenu à indiquer clairement qu’il ne comptait pas encore raccrocher les crampons. Après avoir été annoncé en Arabie saoudite, l’ancien capitaine de l’OM va finalement rebondir au Brésil.

Payet va en effet signer un contrat de deux ans avec l’équipe de Vasco da Gama. Un choix qui peut étonner, d’autant que la formation carioca est avant-dernière du classement de Série A. Avant de monter dans l’avion qui fera escale à Lisbonne, avant de l’emmener à Rio de Janeiro, Payet a justifié son choix au micro de RMC Sport. Un choix principalement dicté par l’envie de retrouver un club où la ferveur des supporters ressemble à celle qu’il a connue à l’OM.

Le foot, pas l’argent

« Je pense qu’en matière de ferveur et de football je ne pouvais pas trouver mieux que le Brésil et Vasco. Donc je suis très heureux. (…) C’est surtout de pouvoir rejouer au football et faire ce que j’aime. (…) Voilà, c’est tout simplement ça. Après une année difficile, j’avais besoin d’un challenge où je voulais me faire plaisir et jouer. » L’occasion de rappeler aussi que l’argent n’a pas été le moteur de sa décision.

« Les gens qui me connaissent maintenant savent que cela fait bien longtemps que l’argent n’est plus une priorité pour moi. Je pense que c’est bien d’en avoir, il ne faut pas non plus cracher dans la soupe, mais je pense que c’est pour cela que j’étais aussi heureux ici parce qu’il y avait cet amour. Et c’est pour cela que j’ai fait ce choix aussi. C’est le choix du foot et pas de l’argent. » C’est dit !