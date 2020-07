OL : le calendrier du Trophée Veolia dévoilé

Les clubs français reprennent petit à petit le rythme de la compétition et disputent pour la plupart des matches amicaux. Après un stage à Évian et un match amical remporté contre l’OGC Nice (1-0), l’Olympique Lyonnais va désormais disputer le Trophée Veolia au sein de son Groupama Stadium les 16 et 18 juillet prochain.

Le calendrier des matches :

Jeudi 16 juillet à 18h15 : OGC Nice / Celtic FC

Jeudi 16 juillet à 20h45 : OL / Rangers FC

Samedi 18 juillet à 18h15 : OGC Nice / Rangers FC

Samedi 18 juillet à 20h45 : OL / Celtic FC

Le @GroupamaStadium est ravi d’accueillir le Trophée Veolia les 16 et 18 juillet prochain !



Plus d'infos sur ➡ https://t.co/XdwkyVTCel pic.twitter.com/FL2LFsHIKt — Olympique Lyonnais (@OL) July 10, 2020

Pour accompagner l’équipe de Rudi Garcia dans ce «mini championnat», Nice et les deux clubs écossais de Glasgow auront fort à faire pour se défaire des Lyonnais.