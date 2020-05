Officiel : le Real Madrid annonce une fracture du pied droit pour Luka Jovic !

Dans le football, tout va très vite. Cet adage bien connu des amoureux du ballon rond risque de coller longtemps à la peau de Luka Jovic. Il y a tout juste un an, l’attaquant serbe marchait sur l’eau avec l’Eintracht Francfort, aussi bien en Bundesliga qu’en Ligue Europa, et enfilait les buts comme les perles. Recruté à prix d’or par le Real Madrid pour sa folle saison 2018-2019 et pour venir concurrencer un Karim Benzema jugé trop seul et pas vraiment concurrencé, Jovic a connu une année terrible à Madrid.

Pas vraiment tranchant devant les buts, souvent emprunté, lorsqu’il est titulaire, ce qui ne lui arrive que très rarement (4 fois seulement), il n’a clairement pas la confiance de Zinedine Zidane qui ne va l’utiliser qu’avec parcimonie (une vingtaine d’apparitions au total mais surtout des bouts de matches). La confiance n’est plus là et l’attaquant serbe n’y arrive pas et voit même Mariano Diaz lui passer devant dans la hiérarchie des attaquants de la Casa Blanca. Des premières rumeurs de départ fusent au mercato d’hiver et son aventure madrilène ne va pas s’arranger avec une sombre histoire de non-respect du confinement à Belgrade en début de crise du coronavirus.

Un retour prévu pas avant le mois de juillet ?

Revenu à Madrid en début de semaine après deux mois passés chez lui en Serbie dans des conditions forcément particulières, Luka Jovic attendait beaucoup de cette reprise comme le confiait son coach personnel Bojan Custic dans les colonnes de AS fin avril. « Il y a beaucoup de joueurs de son équipe qui lui parlent pour l’aider. Il se sent bien. Il va démontrer son vrai potentiel, il faut juste être patient. Il m’a dit qu’il veut triompher au Real Madrid, avoir une grande carrière et que le stade Bernabéu scande son nom. Il est sûr de réussir à Madrid. »

Mais voilà, il s’est blessé à son domicile madrilène lors d’un entraînement individuel. Et le verdict rendu par le staff médical du Real Madrid est terrible. L’ancien buteur de Francfort souffre d'une fracture de l'os calcanéum du pied droit. « Suite aux examens réalisés aujourd'hui sur notre joueur Luka Jović par les services médicaux du Real Madrid, lui a été diagnostiquée une fracture extra-articulaire dans l'os calcanéen du pied droit », peut-on lire sur un bref communiqué médical du Real Madrid.

Selon la Cadena Ser, il pourrait en avoir pour 6 à 8 semaines. Entre une longue période d’inactivité et donc une blessure qui va le tenir éloigné au moins jusqu’au début du mois de juillet, l’attaquant du Real Madrid va forcément rater le retour de la compétition et une occasion de prouver à ses détracteurs et surtout à Zinedine Zidane qu’il mérite d’avoir sa place au Real Madrid. Pour rappel, la presse espagnole indique régulièrement qu’il fait partie d’une liste noire du Real.