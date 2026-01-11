Liga : le Rayo se relance contre Majorque

Sur une série particulièrement négative — sa dernière victoire en Liga remontait à fin octobre — le Rayo Vallecano accueillait une autre équipe en difficulté ces derniers temps, Majorque. Et le club du sud de Madrid s’est bien relancé, obtenant enfin un succès tant attendu sur le score de 2-1.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 10 Vallecano 22 19 -6 5 7 7 16 22 17 Majorque 18 19 -7 4 6 9 21 28

Tout avait bien commencé pour le Rayo, avec un but de Jorge de Frutos dès la 4e minute. Si l’inévitable Muriqi égalisait à la demi-heure de jeu, Isi remettait les Madrilènes devant à la 42e, sur penalty. En deuxième période, Oscar Valentín était expulsé, mais même en infériorité numérique, le Rayo a tenu. Le club de Vallecas remonte à la dixième marche au classement, alors que Majorque chute à la dix-septième place.