Mercato : Amine Adli part au clash pour rejoindre l'OM

L'effervescence s'est emparée de l'Olympique de Marseille depuis l'ouverture du mercato d'hiver. Après avoir accueilli Arkadiusz Milik puis Franco Tongya dans le cadre d'un échange avec Marley Aké, l'OM n'a pas achevé pour autant son marché. En effet, le départ de Morgan Sanson à Aston Villa a redistribué les cartes au sein de l'entrejeu phocéen. Présent en conférence de presse avant la rencontre face au Stade Rennais, André Villas-Boas n'a pas caché son désir d'accueillir du renfort au milieu avant la clôture du mercato.

La suite après cette publicité

Un profil susceptible d'incarner l'avenir olympien si possible. Et le head of football Pablo Longoria a jeté son dévolu sur le jeune milieu du TFC Amine Adli (20 ans). Auteur de dix-neuf apparitions cette saison avec Toulouse en Ligue 2 (cinq buts marqués, trois passes décisives), l'intéressé attiserait les convoitises des plus grands clubs européens. Selon les informations de RMC Sport, Adli a tapé dans l'œil des hautes sphères marseillaises qui l'ont érigé en cible prioritaire pour succéder à Sanson.

Le TFC attend au moins 15 millions d'euros pour Amine Adli

Mais la situation deviendrait anxiogène autour du jeune homme ces dernières semaines. Le board toulousain refuserait de céder son joyau à moindre coût. La position de Damien Comolli demeure limpide : un départ d'Amine Adli n'est pas envisageable en dessous de 15 millions d'euros. Si l'OM a déjà formulé une offre au président des Violets, celle-ci a été éconduite.

Mais à quelques mois de la fin de son contrat, le jeune milieu de terrain a déjà avisé sa direction sur ses aspirations futures : il ne prolongera pas avec le TFC et l'Olympique de Marseille incarne une opportunité rêvée d'évoluer dans un des plus grands clubs français. Face aux velléités de départ du joueur, Damien Comolli reste inflexible. Amine Adli ne partira qu'aux conditions fixées par le TFC. Un discours inaudible pour l'entourage du principal protagoniste. L'OM parviendra-t-il à tirer son épingle du jeu dans ce dossier ?