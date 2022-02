OM : la recette d'Arek Milik pour revenir au top

La suite après cette publicité

Si on nous avait dit, il y a une année qu'Arkadiusz Milik allait être un problème à l'Olympique de Marseille, personne n'aurait prêté attention à ces discussions de comptoir. Pour autant, c'est bien ce qu'il se passait depuis le début de l'année. Si le Polonais marquait en Ligue Europa et en Coupe de France, c'était compliqué en Ligue 1.

Tout cela s'expliquait, évidemment. Il étaiot opéré d'un genou puis manqué la préparation estivale et il avait des difficultés à s'intégrer au plan de jeu imaginé par Jorge Sampaoli. Mais on attendait plus d'un attaquant international et surtout l'équipe d'El Pelado gagnant, il n'était pas question de le remettre en cause.

«Je connais cette industrie, je sais ce que je dois affronter»

Mais, ce vendredi, la magie a opéré. Associé à Cédric Bakambu à la pointe d'un 4-4-2, soutenu par Dimitri Payet, Arek Milik a trouvé le chemin des filets à trois reprises, il a même été plus vite que pour trouver le chemin menant à l'estrade de la conférence de presse ce mardi. Il a aussi expliqué comment il était revenu de très loin : «bien sûr, ces semaines ont été dures mentalement. J'ai aussi été très heureux après ma performance et celle de l'équipe. Ce n'était pas simple puisque ne pas jouer n'est jamais simple.»

Avant de poursuivre : «j'ai cherché à utiliser ce temps pour m'entraîner plus, faire des doubles sessions d'entraînement. Travailler ce que je ne faisais pas bien, j'ai essayé de travailler plus pour me sentir mieux. J'ai été prêt c'était important pour moi. C'était frustrant, parce que quand je ne joue pas je suis énervé, je veux montrer ça sur le terrain. Je veux faire tout ce que je peux pour marquer et bien jouer. C'est ce que j'ai dit après le match.»

Mais le natif de Tychy ne s'est pas arrêté en si bon chemin. « Pour être honnête, je sais ce dont je suis capable, je sais comment je joue au foot. Quand vous ne jouez pas, que vous perdez votre place, vous perdez votre confiance. J'essaye de m'entraîner plus qu'avant, de récupérer la confiance. À la fin, jouer, marquer, vous aide au mieux pour cela. J'ai toujours cru en moi. J'étais prêt à jouer. Il faut toujours se remettre en confiance. Le football est comme ça. Parfois, vous êtes blessé... Les choses changent vite dans le football, j'ai essayé de rester concentré. Je connais cette industrie, je sais ce que je dois affronter. Il faut penser au match suivant, qui est très important », a-t-il admis tout en expliquant n'avoir jamais eu l'intention de quitter l'OM. Milik est attendu, il le sait. Espérons qu'il continue sur ce rythme pour faire taire absolument toutes les critiques et offrir à Marseille un titre et une qualification en Ligue des Champions. Le club aura besoin de lui.