Real Madrid : la voie est libre pour Jude Bellingham !

La suite après cette publicité

« En janvier ? Je suis la mauvaise personne à qui demander, je ne sais pas. Il faut demander à d’autres personnes ». Voici ce que déclarait, ce vendredi, Jürgen Klopp - hilare - au moment d’évoquer la possible arrivée de Jude Bellingham à Liverpool cet hiver. Présent en conférence de presse, le technicien allemand a donc botté en touche concernant le natif de Stourbridge et la raison peut rapidement s’expliquer. À en croire les différentes informations de la presse européenne, les Reds semblent dépasser par la concurrence.

Dans cette optique, Bild, la presse anglaise, mais également AS, dans son édition du jour, indiquent que le club de la Mersey se sent distancé dans la course à la signature du phénomène du Borussia Dortmund. Signe encore plus frappant, Liverpool aurait même déjà décidé de s’atteler à d’autres dossiers. Dernièrement, nous vous révélions, à ce titre, que la formation anglaise souhaitait passer à l’action cet hiver avec une offre d’environ 40 millions d’euros pour Sofyan Amrabat (26 ans).

À lire

Manchester United prêt à faire des folies pour s’offrir Enzo Fernandez !

Jude Bellingham ne peut plus échapper au Real !

Toujours à la lutte avec Manchester United pour l’une des plus belles révélations du Mondial qatari, Enzo Fernandez, Liverpool parait donc laisser la main mise au Real Madrid, toujours aussi déterminé à l’idée de s’offrir l’international anglais (22 sélections, 1 but). Des informations allant dans le sens de celles relayées, dernièrement, au Royaume de Sa Majesté. En effet, Bellingham donnerait, de son côté, sa préférence au champion d’Espagne en titre.

La suite après cette publicité

Peu enclin à l’idée de revenir en Angleterre, l’ancien joueur de Birmingham, sous contrat jusqu’en juin 2025, semble donc se rapprocher d’un départ de Dortmund. Dès lors, si les autres prétendants ont déjà été mis au courant des intentions du meneur de jeu de 19 ans, son transfert à Madrid pourrait, lui, se boucler pour un montant avoisinant les 120 millions. Une sacrée manne financière à prévoir pour les Marsupiaux !