Strasbourg-OL : la réaction amère de Maxence Caqueret

Pour son entrée en lice en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais s’est incliné sur la pelouse de Strasbourg (2-1). Un résultat décevant pour les Gones, qui viennent de perdre leur premier match de la saison pour la première fois depuis dix ans.

Un résultat évidemment décevant pour Maxence Caqueret, le milieu de terrain de l’OL. «On a beaucoup mieux maitrisé le ballon, on n’a pas été assez efficace et on prend deux buts évitables. Il faut encore travailler et corriger cela rapidement, on n’a pas fait tous les efforts tout le match», a-t-il expliqué.