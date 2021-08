OGCN-OM : ce que risquent les Niçois

La suite après cette publicité

Ce fut une bien triste soirée pour le foot, et une bien triste image donnée par le football français. Très vite, les images des supporters niçois envahissant la pelouse et les nombreuses échauffourées qui en ont découlé ont fait le tour de la planète foot. Une fois l'indignation et le choc passés, de véritables questions commencent à se poser. À commencer par les sanctions pour l'OGC Nice.

Pour l'instant, c'est l'OM qui a perdu sur tapis vert sur le score de 3-0, notamment parce que la Ligue a poussé pour que la rencontre reprenne alors que les Phocéens ont refusé de revenir sur la pelouse. Mais la donne devrait bien changer. Comme l'indique La Provence, le club de la Côte d'Azur risque très gros. Selon le média, la LFP pourrait bien, via la commission de discipline, sanctionner l'équipe entraînée par Christophe Galtier d'une défaite sur tapis vert.

Les joueurs aussi risquent gros

Et ce n'est pas tout. L'Allianz Riviera risque ainsi d'être fermée pendant un bon bout de temps, puisqu'un huis clos pourrait bien être prononcé afin de sanctionner les supporters aiglons. Il est donc très probable qu'après tant de temps loin des tribunes, les fans niçois soient encore privés de voir leurs joueurs à l'œuvre pendant plusieurs semaines voire des mois.

On devrait donc en savoir plus dans les prochaines heures, puisque nul doute que la Ligue statuera en urgence à ce sujet. Du côté des joueurs et des staffs techniques, eux aussi impliqués dans les bagarres pour certains, des sanctions allant jusqu'à plusieurs rencontres de suspension pourraient aussi être prononcées. Autant dire que la Ligue va distribuer les punitions comme des petits pains...