De Treffers - OL : les Bataves ouvrent le score sur penalty

68e : Les Lyonnais reprennent progressivement le dessus techniquement.

65e : Bonne combinaison lyonnaise dans la surface adverse mais Kadewere est repris au dernier moment avant de frapper. Les Hollandais lancent un contre, Dkidak centre au second poteau mais le numéro 14 rate son contrôle pour finir.

De Treffers - OL : les compositions officielles

63e : Kornelis le portier hollandais laisse sa place à Schalks dans les buts.

59e : C’est un centre de la part des Hollandais mais capté par Riou puis relancer rapidement.

58e : Bon coup-franc pour De Treffers, Chaïb est pris à défaut par son ailier et fait faute.

55e : Les Lyonnais sont de nouveau en difficultés sur ce début de période avec de nombreuses transitions offensives lancées par les Bataves et rattrapées in-extremis par les défenseur de l’OL.

53e : Kadewere déborde sur son côté et envoie un centre piqué mais c’est le portier qui se saisit tranquillement du ballon.

49e : Ouverture du score pour les Hollandais !

Le pénalty est transformé en plein milieu et trompe Riou

48e : Pénalty pour De Treffers !

47e : Bonne défense de Chaïb face à son vis-à-vis qui tentait de le déborder.

Coup d’envoi de la seconde période !

Nouveau onze pour Laurent Blanc en seconde mi-temps

Riou - Kumbedi, Sarr, Ndiaye, Chaïb - Sanchez, Alvero, Reine-Adelaïde - Mboup, Lega, Kadewere.

Voici la compo pour cette seconde période.

45e : C’est la pause entre les Lyonnais et les joueurs de De Treffers ! Une mauvaise entame de match de la part des Lyonnais avec beaucoup d’erreurs techniques mais ils ont su se reprendre par la suite.

43e : C’est beaucoup plus juste techniquement pour les Lyonnais, ça permet de garder plus longtemps le ballon pour aller au but.

40e : Énorme loupé de Jeffinho !

Bon une-deux entre le Brésilien et Tolisso, le premier se présente face à Kornelis mais rate son face à face et ne cadre pas sa frappe. Ça se rapproche côté lyonnais !

38e : La tentative lointaine de Laaziri !

Sur un ballon repoussé par la défense, Laaziri est à la retombée et tente une frappe du gauche mais Kornelis n’est pas inquiété.

37e : La frappe pied gauche de Lacazette !

Trouvé aux abords de la surface, Lacazette se met sur son mauvais pied pour frapper fort mais ce n’est pas cadré.

35e : L’OL reprend le dessus ! Centre de Sarr qui fuit au second poteau, personne pour reprendre mais la remise de Wouters pour son gardien est trop juste et Jeffinho aurait pu subtiliser le ballon !

32e : La grosse occasion pour Tolisso !

Sur un centre de Lacazette, le Lyonnais est tout proche de tromper le gardien hollandais ! Mais la frappe n’est pas cadrée.

27e : Enfin une bonne séquence lyonnaise avec un décrochage de Lacazette pour créer un décalage et finir par un centre de Mata. Le centre est repoussé.

23e : Grosse faute de Thomassen sur Laaziri ! Perte de balle du Lyonnais et intervention en retard du milieu de De Treffers.

20e : Laaziri a failli faire une passe décisive à l’adversaire !

En voulant jouer en retrait sur son défenseur central, il se trompe et lance Waterink vers le but qui rate sa frappe ensuite face à Lopes.

19e : Les Lyonnais tentent de s’installer dans le camp adverse mais il y a trop d’imprécision techniques pour faire durer les séquences de possessions. Encore une erreur sur jeu long de Lepenant. Il y a un bon contre pressing derrière.

17e : Bon retour de Diomandé devant Thomassen, le numéro 19 avait été lancé dans la profondeur mais le jeune lyonnais avait bien senti le coup.

16e : Ippel est au sol côté De Treffers, il se relève doucement mais fait son retour sur la pelouse.

15e : Débordement de Tolisso qui sonne la révolte lyonnaise mais c’est dégagé sans trembler par la défense.

12e : De Treffers met la pression !

Corner pour les hollandais mais repoussé par les Lyonnais qui subissent les assauts de leur adversaire.

10e : Le bon retour défensif de Laaziri !

Bon décalage créé par les attaquants hollandais mais le jeune latéral gauche sauvie les siens d’une ouverture du score concédé.

10e : Lovren cède sa place à Mamadou Sarr

8e : Lovren est au sol et se plaint du genou droit ! Il va sûrement sortir. Il finit par se relever mais il boitille.

6e : Bonnes interventions consécutives de Diomandé puis Mata pour prendre le dessus sur leur adversaire.

5e : les Lyonnais reprennent le contrôle du ballon et font tourner derrière, Mata tente de faire la différence sur son côté mais est repris par la défense.

3e : Bonne combinaison dans l’axe entre Tolisso et El Arouch mais une passe est mal ajustée et Tolisso fait faute. Les joueurs de De Treffers font un bon début de match et s’imposent dans le camp lyonnais.

1e : C’est parti entre les deux équipes !

Poignée de main entre les joueurs, aant le toss entre les deux capitaines.

Un 4-3-3 pour Laurent Blanc, première pour Mata

Pour ce premier match, le technicien français aligne son 4-3-3 avec une charnière Diomandé-Lovren, Mata débarqué récemment de Bruges est titulaire e tant que latéral droit. Un milieu avec Lepenant et Tolisso, Lacazette accompagné de Sarr et Jeffinho devant.

M-20 : Les deux équipes sont actuellement à l’échauffement, le match démarrera à 19h30 plutôt qu’à 19h.

Bienvenue sur Foot Mercato pour ce premier match amical de l’OL !

La saison de l’Olympique Lyonnais démarre ce vendredi 14 juillet par un match de préparation contre De Treffers, équipe de 3ème division hollandaise.