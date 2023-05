Danijel Subasic prend sa retraite

Il était l’une des pierres angulaires des succès de la Croatie et de l’AS Monaco à la fin de la dernière décennie. A 38 ans, Danijel Subasic a pris sa retraite sous les couleurs de l’Hadjuk Split. Alors qu’il n’avait disputé aucun match cette saison avec la formation croate, il a joué 24 minutes avec le brassard de capitaine face à Sibenic (3-0) avant de sortir sous une haie d’honneur.

La suite après cette publicité

Du haut de ses 544 matches en professionnel, l’ancien portier a marqué l’histoire de l’AS Monaco dont il a porté les couleurs à 292 reprises entre 2012 et 2020. Champion de France en 2017 et demi-finaliste de Ligue des Champions la même année, le natif de Zadar avait également permis à la Croatie de se hisser en finale de la Coupe du monde 2018. Sa séance de tirs au but héroïque face au Danemark en huitièmes de finale du tournoi restera dans les mémoires.

À lire

Crystal Palace discute avec Graham Potter