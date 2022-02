Et les managers les mieux payés de Premier League sont...

Si Mikel Arteta peut espérer toucher le jackpot en prolongeant son bail avec Arsenal, il restera bien loin des managers les mieux payés de Premier League selon le dernier classement publié par le Sun. Son ancien n° 1 à Manchester City Pep Guardiola, le n° 1 du classement, perçoit près de 23 M€ par an. Son principal concurrent en championnat cette saison, Jürgen Klopp, émarge lui à un peu plus de 19 M€ par saison du côté de Liverpool. Le podium est complété par Antonio Conte, arrivé il y a peu sur le banc de Tottenham, où Daniel Levy n'a pas hésité à lui offrir 18 M€ par an pour relancer ses Spurs après les déceptions José Mourinho et Nuno Espirito Santo.

Le reste de ce classement nous réserve quelques petites surprises. Ainsi, Thomas Tuchel, vainqueur de la Ligue des Champions 2021 et du Mondial des Clubs 2022, est rémunéré à hauteur d'environ 8,5 M€ l'année par Chelsea. C'est moins que Brendan Rodgers à Leicester City (presque 12 M€ par an) ou Marcelo Bielsa à Leeds United (9,5 M€ par an environ). Même Ralf Rangnick, seulement intérimaire du côté de Manchester United, est mieux loti que son compatriote, avec un salaire avoisinant les 9,5 M€ jusqu'à la fin de l'exercice.

Surprises surprises

Les deux anciennes légendes de la sélection anglaise Frank Lampard et Steven Gerrard, respectivement à Everton et Aston Villa depuis quelques semaines, sont logées à la même enseigne, avec des émoluments fixés à 6 M€ par an. Le champion du monde 1998 Patrick Vieira, qui réalise sa première saison sur le banc de Crystal Palace, touche lui 5 M€ par an. C'est plus qu'Eddie Howe. Le nouveau coach de Newcastle, arrivé en lieu et place de Steve Bruce il y a quelques mois, n'émarge «qu'à» 3,6 M€ par saison. Bien loin des capacités financières des Magpies et leurs nouveaux propriétaires saoudiens.

Enfin, mentions spéciales à Bruno Lage et Graham Potter. Avec respectivement 3 et 2,4 M€, le Portugais et l'Anglais figurent parmi les managers les moins bien payés de Premier League (seuls Dean Smith à Norwich et Thomas Frank à Brentford perçoivent moins, avec 1,8 M€ par an chacun), mais réalisent des prouesses, Wolverhampton pointant actuellement à la 6e position au classement, tandis que Brighton est bien calé à la 9e place.