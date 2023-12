Le classement des meilleurs buteurs argentins en 2023… sans Lionel Messi

Habitué à truster le classement des meilleurs buteurs argentins depuis 15 ans, Lionel Messi ne pourra pas revendiquer sa domination cette année. Comme rapporté par le média TyC Sports ce dimanche, la Pulga est absente du TOP 5 des meilleurs marqueurs de son pays sur l’année 2023.

Avec 28 réalisations, le septuple Ballon d’Or arrive derrière l’attaquant de River Plate Martín Prost (29 buts) mais également Agustín Auzmendi (32 buts avec le FC Motagua). Plus haut, on retrouve des noms plus parlants comme Mauro Icardi, auteur de 36 buts avec Galatasaray, Lautaro Martinez (37) et donc le vainqueur de cette année, German Cano, buteur à 40 reprises avec Fluminense.