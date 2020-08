Lionel Messi négocie son départ du Barça

L'affaire Lionel Messi enflamme le FC Barcelone mais aussi toute la planète football. Depuis qu'il a expliqué ses envies d'ailleurs à son club de toujours, l'Argentin a l'embarras du choix entre Manchester City, Manchester United et le PSG, les trois capables de répondre à ses exigences. Le joueur préférerait rejoindre Pep Guardiola chez les Citizens mais le PSG n'a pas dit non plus dit son dernier mot. Puis, il faudrait trouver un accord avec le joueur dont le salaire est astronomique, et surtout avec le Barça.

Jusqu'au 30 juin dernier, Messi disposait d'une clause dans son contrat lui permettant de casser à tout moment son bail avec son club formateur. Cette clause n'a plus lieu d'être et désormais, si la Pulga veut quitter la Catalogne, il faudra que son futur club s'aligne sur sa clause libératoire, soit 700 M€. Une somme que personne ne peut réunir sans déstabiliser sa structure financière, surtout en temps de crise économique. Il reste alors une solution, trouver un arrangement à l'amiable avec la direction blaugrana.

Messi veut un accord à l'amiable

C'est exactement ce que cherche à faire la Pulga selon des informations d'El Periodico et confirmées depuis par le quotidien Sport. L'international argentin (138 sélections, 70 buts) a demandé à ses représentants de convoquer un conseil d'administration pour organiser une réunion entre les deux parties et trouver un terrain d'entente. Messi veut à tout prix éviter une guerre ouverte avec l'équipe de Bartomeu, qu'il n'apprécie pas malgré le fait qu'il ait mis sa démission dans la balance, et tend en quelque sorte la main à son employeur.

Le seul but de cette réunion est véritablement d'aboutir à un départ de la star sans perte ni fracas. Présent au club depuis 20 ans, Lionel Messi ne souhaite pas que cette rupture, aussi difficile soit-elle, ne se transforme en combat de boxe. S'il est encore compliqué d'imaginer comment l'histoire entre la star et le Barça va se terminer, il semble désormais impossible de voir le joueur revenir sur la décision de s'en aller. Il devrait bien évoluer sous d'autres couleurs que le blaugrana la saison prochaine.