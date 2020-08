PSG : Neymar et Di Maria ont lancé l'opération séduction pour Messi

Mais où ira Lionel Messi (33 ans) à l'issue de ce mercato ? Désireux de quitter son club professionnel de toujours, malgré les tentatives de Ronald Koeman de le faire revenir à la raison, le plus grand joueur de l'histoire du Barça a l'embarras du choix. Manchester City, Manchester United et le PSG sont à peu près les seuls à être en capacité de s'offrir le numéro 10. Les Skyblues ont tout de même un atout de taille dans leur manche : Pep Guardiola. Forcément, avoir la possibilité de retrouver l'entraîneur qui l'a aidé à atteindre ce rang de star, ça fait réfléchir.

Manchester City s'est alors plongé dans ses livres de comptes pour trouver un moyen de s'offrir Leo Messi. Car pour la clause libératoire de 700 M€, il faudra passer son chemin. Il existe d'autres possibilités comme échanger des joueurs en plus d'offrir un chèque. C'est ce qu'évoquait Sport avec un package estimé à 300 M€, soit trois joueurs plus 100 M€. Mais le jeu en vaut-il la peine car c'est une opération totale estimée à plus de 500 M€ entre le coût du transfert et le salaire de la Pulga.

Di Maria et Neymar ont parlé avec Messi

Si Manchester United n'a pas vraiment bougé pour le moment, l'autre candidat potentiel commence à s'intéresser au dossier. On apprend par AS puis par L'Equipe que Leonardo a appelé Jorge Messi, père de. Ce dernier a discuté avec le directeur sportif parisien tout en lui affirmant que la priorité de son fils serait de rejoindre Manchester City. Dont acte. Seulement Messi a des amis au PSG, à commencer par Angel Di Maria, compère de longue date en sélection argentine, et Neymar son grand complice à l'époque au Barça. D'après Le Parisien, les trois hommes ont évoqué la possibilité de jouer ensemble à Paris.

Évidemment, ce ne sont pas les deux joueurs-rabatteurs qui organisent le mercato de leur équipe mais c'est tout de même un signal positif envoyé, si jamais le PSG souhaite passer à la vitesse supérieure dans ce dossier. Ce ne sont pas eux non plus qui devront trouver des combines économiques et juridiques pour monter une telle opération, d'autant que le contexte sanitaire ne s'y prête pas. La direction parisienne a déjà les prolongations de Mbappé et de Neymar sur les bras, a-t-elle réellement besoin de passer du temps sur le dossier Messi ? Peut-être pas, mais c'est le dossier du siècle...