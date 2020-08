Barça : Ronald Koeman veut revoir Lionel Messi

Le FC Barcelone est en ébullition depuis les velléités de départ de Lionel Messi (33 ans). Plus déterminée que jamais, «La Pulga» s'accroche à son désir de quitter les Blaugranas cet été après une saison sans titre et l'incroyable débâcle en Ligue des Champions face au Bayern Munich (2-8). Mais le Barça ne rendra pas les armes aussi facilement et Josep Maria Bartomeu compte bien contacter une nouvelle fois son capitaine pour le convaincre de rester, en sachant qu'il serait aussi prêt à partir si l'Argentin reste finalement. Malheureusement pour le président du club catalan, Messi serait injoignable...

Si l'état major du FC Barcelone s'accroche à la clause libératoire du joueur (700 millions d'euros), la situation demeure bien critique. A tel point que Ronald Koeman, nouvel entraîneur des Blaugranas, songerait à rencontrer une nouvelle fois la star argentine. Selon les informations de la RAC1, le technicien néerlandais souhaiterait s'entretenir une nouvelle fois avec l'international argentin pour le convaincre de rester. Après un premier échec, l'ancien sélectionneur des Pays-Bas parviendra-t-il à faire infléchir Lionel Messi dans sa réflexion ?