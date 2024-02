OL : l’hommage de Maxence Caqueret à Pierre Sage

L’OL est en demi-finale de la Coupe de France. Il aura fallu la séance des tirs au but contre Strasbourg (0-0, 4-3 t.a.b.) pour en arriver là et poursuivre la belle série du club en ce moment. Capitaine après la sortie sur blessure d’Alexnadre Lacazette, Maxence Caqueret a mené les siens durant la séance fatidique. C’est lui qui a choisi de laisser le Racing tirer en premier, avant de marquer lui-même sa tentative. Après la rencontre, il a loué le travail de son entraîneur Pierre Sage qui est en train de relever tout un club.

«L’objectif était de passer bien sûr. C’était dur, on a su le faire aux tirs au but mais on a réussi et c’est le plus important. C’est le 6e match de suite qu’on gagne. L’objectif est de continuer d’aller le plus haut en championnat. On est en demi-finale pour la 2e fois d’affilée. Maintenant, il faut essayer de gagner cette demi-finale. Le coach a fait beaucoup de bien. Il connaissait très bien le club et ça nous a beaucoup aidés. Dans l’échange, ce qu’il nous apporte tous les jours, c’est quelqu’un de très bon», encense Caqueret au micro de beIN Sports, admettant au passage avoir préparé d’éventuels tirs au but lors de la dernière séance d’entraînement.