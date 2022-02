Atlético de Madrid : ça sent la fin pour Diego Simeone !

La suite après cette publicité

L'Atlético de Madrid a encore vécu une soirée difficile. Une défaite 1-0 à la maison face à Levante... lanterne rouge du championnat espagnol, et qui n'avait remporté qu'un match de Liga jusqu'ici cette saison. De quoi plonger le club de la capitale espagnole dans une sacrée crise. Et ce matin, tous les doigts semblent pointer un même homme : Diego Pablo Simeone.

Le Cholismo est-il mort ? C'est en tout cas ce qui semble se dire de plus en plus de l'autre côté des Pyrénées. Si l'entraîneur argentin, sous contrat jusqu'en 2024, est encore soutenu par une bonne partie des fans de l'Atlético, son travail est de plus en plus critiqué par les observateurs non-colchoneros. Et selon la Cadena SER, même en interne, ça commence à se compliquer pour lui.

L'Atlético discute déjà avec d'autres coachs

Si certains médias affirmaient que des joueurs l'avaient lâché, ce serait aussi le cas de plusieurs personnes importantes au sein de la direction du club. L'ancien joueur de River Plate, entre autres, ne se sent ainsi pas totalement soutenu par ses supérieurs. Et ce n'est pas tout, puisque l'état-major de l'Atlético aurait même déjà commencé à parler avec d'autres entraîneurs.

Les noms de ces derniers ne sont cependant pas dévoilés. C'est la première fois depuis l'arrivée du Cholo il y a plus de dix ans que les dirigeants commencent à prendre la température auprès d'autres tacticiens, puisque ce n'était jamais arrivé précédemment même lors d'autres périodes difficiles. Autant dire que, peu à peu, la fin de l'ère Simeone commence à se faire sentir du côté du Wanda Metropolitano.