L'Atlético de Madrid tient enfin son nouvel attaquant

C'était l'un des derniers feuilletons de ce mercato, en Espagne du moins. L'Atlético de Madrid se cherchait un attaquant de pointe afin de faire souffler Luis Suarez, jusqu'ici seul numéro 9 de métier. Antoine Griezmann a longtemps été annoncé dans le viseur des Colchoneros pour un retour, dans le cadre d'un échange avec Saul, alors que l'option Dusan Vlahovic (Fiorentina) a aussi été sur la table.

Mais finalement, Andrea Berta et ses équipes se sont tournées vers une autre option. Depuis plusieurs jours, ça négocie avec le Hertha Berlin pour l'attaquant brésilien Matheus Cunha. Et selon Sky Italia, c'est fait : l'attaquant de 22 ans défendra la tunique de l'Atlético cette saison. L'accord entre les trois parties impliquées est total.

Officialisation rapide

Ainsi, l'Atlético de Madrid va débourser un montant de 30 millions d'euros pour le joueur qui a disputé et remporté les Jeux Olympiques avec la Canarinha, avec des bonus dont le montant n'a pas été dévoilé. Le transfert devrait être officialisé dans les prochaines heures, et l'Auriverde viendra s'ajouter à un effectif dans lequel, en plus de l'Uruguayen, on retrouve aussi Angel Correa ou João Félix à ces postes les plus offensifs.

En ce début de saison, le Cholo a aussi utilisé Marcos Llorente ou Yannick Carrasco à ces postes de devant, mais c'était surtout une solution temporaire, puisque Luis Suarez n'a démarré aucune de ces deux matches alors que Félix est blessé. Reste donc à savoir comment sera utilisé le Brésilien, qui en plus n'est pas vraiment un numéro 9 pur. Quoi qu'il en soit, l'Atlético continue de se renforcer après Rodrigo de Paul et Marcos Paulo, le tout, sans avoir perdu de joueur important...