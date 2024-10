EdF : Nkunku assure que l’ambiance est bonne

Polémique sur l’absence de Kylian Mbappé, stupéfaction avec l’annonce de la retraite internationale de Kylian Mbappé, débat sur le capitanat pour ce rassemblement du mois d’octobre, l’actualité est copieuse autour de l’équipe de France. Est-ce que cela perturbe les joueurs ? Visiblement non. Interrogé sur le choix du capitaine et l’impact dans le groupe, Christopher Nkunku a assuré que cela ne générait aucun problème.

La suite après cette publicité

« On n’a pas évoqué (le capitanat, ndlr). L’ambiance du groupe est bonne comme d’habitude. Je n’ai pas été appelé depuis un an. On connaît le capitaine, c’est Kylian. On respectera le choix du coach pour le capitanat », a-t-il assuré en conférence de presse ce mardi. L’équipe de France jouera contre Israël et la Belgique en Ligue des Nations.