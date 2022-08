Lille a pris des informations sur Gaëtan Laborde

Si on regarde purement la deuxième partie de saison de Gaëtan Laborde au niveau comptable (1 but lors des 13 derniers matches), le bilan de la saison 2021-22 de l'ancien buteur des Girondins de Bordeaux n'est pas très flatteur. Pourtant sur l'intégralité de la saison 2021-22, l'ancien Montpelliérain a réalisé une très bonne année, sans doute la meilleur de sa carrière (20 buts et 8 passes décisives en 47 matches). C'est ce qu'il a déclaré d'ailleurs dans les colonnes de L'Equipe il y a quelques jours. « C'est la meilleure de ma carrière. Bon, j'aurais aimé finir aussi bien que j'ai commencé, car, derrière, les gens gardent l'image de la fin. Mais, pour moi, 20 buts et 8 passes décisives, c'était énorme. Il y a quelques années, un combo proche de 20, j'aurais trouvé ça énorme, donc proche des 30, c'est top, ça marque une progression. Et je ne veux pas m'arrêter là », expliquait-il.

Attaquant de devoir qui aime souvent faire briller autant que briller lui-même, il n'est pas toujours considéré à sa juste valeur. Annoncé depuis quelques mois proche de l'Equipe de France, le natif de Mont-de-Marsan, qui avait rejoint le club breton contre un chèque de 15 M€ l'été dernier, n'est pas forcément sur le départ.

Séville, Newcastle et Lille dessus

Mais l'arrivée d'Arnaud Kalimuendo en provenance du PSG et l'intérêt de plusieurs clubs à son égard pourraient clairement changer la donne dans les prochains jours. Selon nos informations, le Séville FC, Newcastle et surtout Lille lorgnent depuis plusieurs mois sur l'attaquant rennais de 28 ans et pourraient passer à l'offensive. Olivier Létang, le président du LOSC, a pris des informations au sujet de l'attaquant qui a d'ailleurs ouvert son compteur but ce week-end face à Monaco.

Reste désormais à savoir si l'un de ces clubs passera à l'action d'ici le 31 août. Recruté à prix d'or l'an passé à Montpellier, Laborde ne sera pas bradé (entre 20 et 25M€) d'autant qu'il possède un contrat qui court jusqu'en juin 2025 avec le Stade Rennais. Avec l'arrivée d'Arnaud Kalimuendo, et les possibles départs de Sehrou Guirassy et donc de Gaëtan Laborde, l'attaque rennaise pourrait subir de nombreux changements d'ici la fin du mercato. Côté Lillois, si Timothy Weah est pisté par Valence, un départ de Jonathan David d'ici la fin du mercato n'est pas à exclure. Affaire à suivre.