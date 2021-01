Chelsea : Danny Drinkwater est prêté à Kasimpasa

La suite après cette publicité

Le milieu anglais de 30 ans, qui cherchait à donner un nouvel élan à sa carrière après son échec à Chelsea, est prêté jusqu’à la fin de la saison à Kasimpasa, en Süper Lig.

Après ses prêts à Burnley et Aston Villa, Danny Drinkwater enchaîne donc son troisième prêt depuis son arrivée à Chelsea en 2017. Cette fois-ci, direction la Turquie pour le milieu anglais. Depuis sa saison remarquée au côté de Kanté à Leicester, où il avait gagné la Premier League, l’international anglais (3 sélections) n’a jamais réussi à confirmer. Il n’a plus joué en match officiel avec les Blues depuis plus de deux ans et n’aura surtout joué que 23 matches avec le club de Londres en près de 4 ans.