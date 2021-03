Ligue des Champions : l'UEFA cède du terrain face à la pression des clubs

La suite après cette publicité

Hasard ou coïncidence, c'est en ce vendredi, jour de tirage au sort des quarts et demi-finales de Ligue des Champions et de Ligue Europa que le Financial Times révèle une information de taille pour l'avenir du football européen. Le très sérieux quotidien américain révèle en effet que l'UEFA s'est décidée à davantage partager le contrôle de la Champions League avec les clubs qualifiés. L'instance dirigeante du football européen, qui craint la création d'une Super Ligue européenne défendue par des mastodontes tels que le Real Madrid, le FC Barcelone ou Manchester United, semble avoir choisi de revoir son modèle de gouvernance concernant sa compétition reine.

Le FT explique qu'une société conjointe pourrait ainsi être créée en collaboration avec l'ECA (Association des Clubs Européens) pour chapeauter l'organisation de la C1. L'objectif est de donner plus de marge de manœuvre aux écuries européennes pour qu'elles soient en mesure, en pleine crise économique, d'augmenter de manière substantielle leurs revenus. Comment ? Les écuries souhaiteraient être incluses dans les discussions avec les partenaires commerciaux pour une meilleure répartition.

Des changements nécessaires

Elles entendraient également revoir les règles qui contraignent leurs sponsors propres au détriment de ceux de l'UEFA lorsque sonne l'hymne de la Ligue des Champions, ce qui améliorerait l'exposition de ces derniers et donc les retombées économiques pour les clubs. L'idée, aussi, est d'avoir plus de souplesse en matière de droits d'image, afin par exemple de pouvoir diffuser les meilleurs moments de la partie dès le coup de sifflet final sur les écrans géants des stades, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.

Toujours dans le domaine audiovisuel, les formations espèrent que cette nouvelle société commune pourrait signer des contrats avec des plateformes de streaming en ligne pour diversifier les revenus et ne pas traiter qu'avec les traditionnels diffuseurs. L'UEFA paraît ouverte à la discussion. Autant de nouveautés qui, à partir de 2024, en plus d'un nouveau format, pourraient complètement révolutionner la plus prestigieuse des compétitions européennes. Et repousser la menace d'une Super Ligue fermée.