Premier League : pas de vainqueur entre Arsenal et Manchester United

La Premier League nous offrait ce samedi un classique de son histoire. À l’occasion de la 21ème journée du championnat anglais, Arsenal recevait Manchester United à l’Emirates Stadium. Les Gunners, 9èmes au classement, invaincus depuis 6 matchs, accueillaient les Red Devils, dauphin de Manchester City, à 4 longueurs de leurs voisins. United se devait de réagir après la défaite face à Sheffield il y a trois jours. Pour retrouver la victoire, Solskjaer changeait complètement son attaque. Exit Martial et Greenwood, retour de Cavani, de Pogba un cran plus haut et de Rashford. Mikel Arteta, lui, continuait à faire confiance à sa nouvelle équipe-type. Seul changement notable, Martinelli remplaçait Saka, touché à l’échauffement.

La suite après cette publicité

En première période, les deux équipes enchaînaient les phases de possession et ne se montraient pas vraiment dangereuses jusqu’à la 19ème minute où Fred, d’une belle frappe en dehors de la surface, obligeait Leno à effectuer une superbe parade pour empêcher l’ouverture du score mancunienne. Neuf minutes plus tard, Martinelli sauvait sa défense d’une belle tête qui empêchait Rashford d’être seul face au gardien allemand d’Arsenal. Seulement 3 tirs cadrés au total dans cette première période. Beaucoup de tentatives mais peu étaient réellement inquiétantes. À la 36ème minute, McTominay sortait et était remplacé par Anthony Martial, Pogba retournait au milieu. Juste avant la pause, Rashford se retrouvait seul devant le but et hésitait entre dribbler le portier des Gunners et tirer. L’international anglais optait pour la seconde option et loupait une incroyable occasion d’ouvrir le score (42e). 0-0 à la pause, Manchester United avait été l’équipe la plus inquiétante, mais avait manqué de réalisme dans le dernier geste. Arsenal s’était procurait quelques occasions, mais pas suffisamment inquiétante non plus.

Première pour Martin Odegaard

Au retour des vestiaires, Willian remplaçait Martinelli. À la 57ème minute, les Red Devils se montraient de nouveau dangereux. Une superbe combinaison entre Luke Shaw, Fred et Rashford permettait à Cavani de se retrouver au point de penalty, mais l’international uruguayen ouvrait trop son pied et sa frappe manquait le cadre. Quelques minutes plus tard, sur coup-franc, Alexandre Lacazette trouvait le montant de David De Gea (64e) et réveillait l’international espagnol, plutôt tranquille jusque-là. À la 79ème minute, Rashford laissait sa place à Greenwood. L’international anglais n’avait pas vraiment brillé dans cette rencontre au sommet. Une minute après, Nicolas Pepe était tout proche d’enfin débloquer cette rencontre. Sur le côté droit de la surface, l’ancien Lillois ouvrait son pied et cherchait à trouver le petit filet opposé. Sa frappe passait à quelques centimètres du poteau. Edinson Cavani lui répondait avant le coup de sifflet final. El Matador reprenait d’un beau ciseau un centre de Wan-Bissaka, mais sa tentative n’était pas cadrée (88e).

Dernier fait à noter, la sortie sur blessure de Lacazette. 0-0 score final dans ce choc de la Premier League. Match intéressant des deux équipes, qui auront manqué de précision dans la finition. 17 tirs pour Arsenal, 3 cadrés, 14 tirs pour Manchester, 3 cadrés. La mauvaise opération est pour Manchester, qui laisse filer City en tête. Dans ce match sans but, l’événement aura été la première de Martin Odegaard sous le maillot des Gunners. L’international norvégien rentrait à la 82ème minute, remplaçant Smith Rowe en position de meneur de jeu. Arrivé à Londres il y a quelques jours, l’ancien joueur de la Real Sociedad est prêté par le Real Madrid où il ne jouait pas beaucoup. Il aura montré de bonnes choses pour une première dans le championnat anglais, notamment dans ses transitions, mais il n'aura pas eu assez de temps pour se monter décisif.

Le classement de Premier League ici.