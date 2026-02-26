Ligue Europa : Lille arrache sa qualification pour les 1/8es en prolongations

Après les barrages de la Ligue des Champions, place à ceux de la Ligue Europa. En attendant les rencontres de 21h, Lille jouait sa place en huitièmes à Belgrade, un peu plus tôt. Battus 1-0 à domicile la semaine passée, les Dogues sont dans le creux de la vague. Un état de forme compliqué avec lequel Bruno Genesio devait composer pour s’imposer avec au moins deux buts d’écart dans la bouillante enceinte du Marakana. En Serbie, l’entraîneur lillois devait également faire sans plusieurs blessés (Alexsandro, Meunier, Mbappé, Igamane, Sahraoui entre autres). Pour rejoindre l’Olympique Lyonnais au tour suivant, Genesio avait décidé d’aligner ce onze de départ : Özer - Santos, Mandi, Mbemba, Perraud - André, Bouaddi - Perrin, Haraldsson, Fernandez-Pardo - Giroud.

Giroud a rapidement sonné la charge

Olivier Giroud qui est d’ailleurs devenu le premier joueur français de champ de l’histoire à avoir été titularisé lors d’une rencontre en phase à élimination directe de coupe d’Europe à l’âge de 39 ans. Une statistique que le champion du monde 2018 a honorée en ouvrant la marque dès la 5e minute, parfaitement placé au premier poteau pour reprendre de la tête un centre d’André (0-1, 5e). Une réalisation qui a eu le mérite de lancer idéalement le LOSC, revenu à égalité avec les Serbes. Bien plus combattifs qu’à l’aller et maîtres de la possession, les Nordistes avaient à cœur de se rattraper. En face, les joueurs de Belgrade ne mettaient pas de gros pressing, ce qui convenait au club français.

Le jeu de Lille penchait clairement à droite avec un Tiago Santos très sollicité, mais les occasions dangereuses n’étaient pas légion. La faute à un Fernandez-Pardo moins tranchant que d’habitude. En témoignent ses deux occasions en fin de première période annihilées par Matheus (41e, 44e). À la mi-temps, le LOSC avait fait son retard et dominait les débats, même si cette mainmise a failli être gâchée par des erreurs stupides comme ces deux fautes d’inattention du gardien Özer en trois minutes (30e, 33e). Au retour des vestiaires, le coach de l’Etoile rouge, le célèbre Dejan Stankovic, n’est pas resté sans réaction pour essayer de contrer la domination française, puisqu’il a fait entrer son buteur vedette Arnautovic.

Le héros Ngoy

La causerie de l’ancien joueur de l’Inter a dû être musclée, car ses joueurs ont immédiatement fait le siège du but lillois dès le coup d’envoi de la deuxième période. Et à chaque fois, le danger est venu du côté gauche serbe. Lille ne maitrisait plus rien et passait son temps à défendre. Le Marakana poussait de plus en plus fort, les Dogues pliaient, mais ne rompaient pas durant cette petite tempête. Une bonne chose, même si cela ne changeait pas la donne : pour se qualifier, Lille devait marquer un autre but et surtout ne pas en encaisser. Seul souci, les hommes de Genesio n’avaient quasiment rien à se mettre sous la dent, incapables de développer du jeu. Heureusement pour eux, leurs adversaires se montraient incroyablement maladroits dans le dernier geste au moment d’approcher la surface d’Özer. À l’issue de ces 90 minutes plutôt ennuyeuses en termes de jeu, les deux équipes ont filé en prolongations.

Et c’est le jeune Ngoy, entré à la 95e minute qui a enfilé le costume de héros en marquant le but de la délivrance quatre minutes plus tard (0-2, 99e). Les Dogues auraient pu tuer définitivement la rencontre sans un arrêt miraculeux de Matheus sur une magnifique action entre Correia et Giroud mal négociée par le Portugais (112e). Quelques instants plus tard, le champion du monde 2018 était encore là pour réclamer un penalty après un contact rugueux dans la surface serbe. Sans surprise, l’Étoile rouge a tout donné dans les dernières minutes pour marquer un but synonyme de séance de tirs au but, mais les Lillois ont tenu bon. Vainqueurs 2-0, les coéquipiers d’André verront les huitièmes. Au tour suivant, Le LOSC saura demain qui d’Aston Villa ou de l’Olympique Lyonnais se dressera sur son chemin.

Les résultats des matches de 18h45 (en gras les clubs qualifiés) :

Étoile rouge Belgrade-Lille : 0-2 (2-1 en cumulé)

Ferencvaros-Ludogorets : 2-0 (3-2 en cumulé)

Plzen-Panathinaïkos : 1-1, 3-4 tab (3-3 score cumulé)

Stuttgart-Celtic Glasgow : 0-1 (4-2 en cumulé)